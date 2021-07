Börsenplätze Visa-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Visa habe mit der Integration von Kryptos voll ins Schwarze getroffen. Das US-Kreditinstitut habe am Mittwoch bekannt gegeben, dass Verbraucher weltweit in den ersten sechs Monaten des Jahres mehr als eine Milliarde Dollar an Kryptowährungen für Waren und Dienstleistungen über ihre Krypto-Kreditkarten ausgegeben hätten.Im Vergleich dazu habe Visa die Krypto-Umsätze in den gleichen Zeiträumen im letzten Jahr und im Jahr 2019 auf nur einen Bruchteil dieses Betrags geschätzt. Der Zahlungsriese habe jedoch keine genauen Zahlen veröffentlicht."Wir tun viel, um ein Ökosystem zu schaffen, das Kryptowährungen benutzbarer und mehr wie jede andere Währung macht", habe Visa-CFO Vasant Prabhu gegenüber CNBC gesagt. "Die Leute suchen nach Wegen wie sie Kryptowährungen für Dinge verwenden können, für die sie normale Währungen verwenden würden." Er habe hinzugefügt: "Es gibt viele Probleme in Bezug auf die Volatilität, et cetera. Aber das ist Sache der Besitzer von Kryptowährungen, diese zu verwalten und zu überwachen."Laut einer aktuellen Studie des Visa-Konkurrenten MasterCard würden 93 Prozent der nordamerikanischen Verbraucher planen im nächsten Jahr Kryptowährungen oder auf anderen innovativen Methoden (wie Biometrie oder kontaktlose- und QR-Code-Systeme) basierenden Zahlungstechnologien zu verwenden. Die Studie habe auch gezeigt, dass 75 Prozent der Millennials Kryptowährung verwenden würden, wenn sie diese besser verstehen würden.Visa sei weiterhin auf Erfolgskurs. Neben den erstaunlichen Umsätzen im Krypto-Bereich habe das Unternehmen einen weiteren Erfolg zu feiern. Am heutigen Mittwoch habe die Aktie ein neues Rekordhoch markiert.Investierte Anleger bleiben dabei und lassen die Gewinne laufen, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Visa-Aktie. (Analyse vom 07.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link