Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

169,54 EUR +0,50% (23.09.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

195,37 USD -2,59% (23.09.2020, 22:10)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (24.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Visa: Erholungsversuch gescheitert - ChartanalyseDie Visa-Aktie (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) fiel am 23. März leicht unter den Aufwärtstrend seit Januar 2009 zurück und markierte ein Tief bei 133,97 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAktien" der BNP Paribas hervorgeht.Dieser Trendbruch sei aber zügig wieder wettgemacht worden. Damit sei eine Aufwärtsbewegung gestartet, die am 2. September zum aktuellen Allzeithoch bei 217,35 USD geführt habe. Allerdings habe sich die Aktie nicht über dem alten Allzeithoch bei 214,17 USD etablieren können. Seit 2. September konsolidiere der Wert. Dabei sei er am Montag unter den EMA 50 bei aktuell 200,84 USD zurückgefallen, ein kleiner Erholungsversuch sei gestern an diesem EMA gescheitert.Die Konsolidierungsbewegung in der Visa-Aktie sei intakt und dürfte noch etwas anhalten. Dabei könnte das noch teilweise offene Aufwärtsgap vom 18. Mai 2020 zwischen 184,14 USD und 186,22 geschlossen werden. Ein neues Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über 202,18 USD. Gelinge ein solcher Ausbruch, könnte es zu einem Anstieg in Richtung 214,17 bis 217,35 USD kommen. (Analyse vom 24.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:166,80 EUR -0,44% (24.09.2020, 08:51)