Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Kreditkarten Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Visa profitiere weiter von der großen Ausgabefreude der Kunden. Im dritten Quartal sei der Nettogewinn verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um knapp ein Drittel auf 3,1 Milliarden Dollar geklettert. Die Turbulenzen an den Märkten infolge von Trumps neuesten Zoll-Strafen gegen China würden an der Visa-Aktie nahezu völlig abprallen.Exakt 1.518 Prozent habe die Visa-Aktie seit dem Börsengang von 2008 zugelegt. Trotz dieser Wahnsinns-Performance sei ein Ende des Aufwärtstrends nicht in Sicht.Das liege unter anderem am explosiven Wachstum von Mobile Payment. Viele Länder stünden erst am Anfang, aber das Potenzial ist riesig. "Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Jahren eine noch schnellere Entwicklung des digitalen Bezahlens sehen werden", so Visa-Europa-Chef Albrecht Kiel zum "Aktionär". "Dabei werden Visa-Debit- und Kreditkarten durchaus noch lange eine Rolle spielen, da sie die Grundlage für die innovativen Bezahlmethoden bilden."Die monatlichen mobilen Zahlungen mit Visa hätten sich zwischen Dezember 2018 und März 2019 mehr als verdoppelt. "Das zeigt sich auch darin, dass die mobilen Bezahllösungen - unterstützt durch unsere Sicherheitstechnologie - kontinuierlich von weiteren Banken eingeführt wurden", so Kiel weiter.Visa sei eine der besten Aktien am Markt. Zwar sei der Titel mit einem 2020er KGV von 20 kein Schnäppchen mehr, allerdings gehe das angesichts der starken Marktstellung, den immensen Margen und den Wachstumsaussichten völlig in Ordnung.Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät bei der Visa-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 02.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link