Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (12.04.2021/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Visa: Aufwärtstrend stößt an Grenzen - ChartanalyseMit der Rückeroberung der Unterstützung bei USD 184,85 endete im November bei den Aktien von Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) eine Korrekturphase und der vorherige Aufwärtstrend setzte sich mit einem Anstieg an das damalige Allzeithoch bei USD 217,35 fort, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ab diesem Zeitpunkt habe sich die Volatilität weiter verschärft und die Aktien hätten nach einer Korrektur an die Unterstützung bei USD 194,49 auf ein neues Rekordhoch bei USD 228,23 angezogen. Damit sei zwar das anvisierte Kursziel bei USD 225,00 überschritten worden, doch die erwartete Gegenbewegung habe dennoch eingesetzt und erst kurz vor der Haltemarke bei USD 204,50 gestoppt. Seither würden die Käufer versuchen. den Wert an das jüngste Hoch anzutreiben und stünden damit wieder vis-a-vis mit dem Kursziel bei USD 225,00.Ausblick: Der Aufwärtstrend der Aktien von Visa sei weiterhin intakt. Die Volatilität der letzten Monate sollte aber zu denken geben. Möglicherweise befinde sich der Wert in der letzten größeren Aufwärtsbewegung für die kommenden Wochen.Die Long-Szenarien: Sollte die Hürde bei USD 220,39 weiter überschritten werden, könnte die Zielmarke bei USD 225,00 erreicht werden. An dieser Stelle wäre mit einer deutlichen Korrektur zu rechnen. Bei einem nachhaltigen Ausbruch über die Marke dürfte es dagegen zu einem weiteren Angriff auf das Hoch bei USD 228,23 kommen. Darüber läge das nächste charttechnische Kursziel bei USD 234,00.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Visa-Aktie: