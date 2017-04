Börsenplätze Visa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

83,57 EUR -0,39% (13.04.2017, 15:41)



Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

83,701 EUR +0,60% (13.04.2017, 22:25)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

88,87 USD +0,21% (13.04.2017, 22:00)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (14.04.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktie: Visa Checkout expandiert - AktienanalyseVisa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) ist ein amerikanisches Zahlungs-Technologie Unternehmen, welches Verbrauchern, Unternehmen, Finanzinstituten und Behörden Zugang zu sicheren und zuverlässigen elektronischen Zahlungsmöglichkeiten gibt, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Dabei sei Visa in über 200 Ländern vertreten und habe 2016 einen Umsatz von rund 15 Milliarden US-Dollar erzielt. Gegründet worden sei das Unternehmen mit Sitz in San Francisco in 2007. Visa sei jedoch keine Bank. Es würden keine Kredite gewährt oder Karten ausgegeben, sondern die Abwicklung des Zahlungsverkehrs garantiert.Seit 2014 betreibe Visa zusätzlich Visa Checkout. Mithilfe von Visa Checkout könnten Millionen Verbraucher bei einer Vielzahl von Händlern online mit nur wenigen Klicks auf jedem beliebigen Gerät bezahlen.Am 7. April 2017 habe Visa angekündigt, dass Visa Checkout bereits mehr als 20 Millionen angemeldete Konten verbuchen könne.Immer mehr Verbraucher würden den Online-Dienst von Visa annehmen. Gleichzeitig wachse das Interesse von Markenhändlern, sich an der Plattform zu beteiligen und von Netzwerkeffekten zu profitieren. Zu den Händlern, die Visa Checkout vor Kurzem eingeführt hätten, würden HSN, Alaska Airlines, Avis Budget, Cole Haan, Emirates Airline, FIFA, Marriott, Sam's Club und Walmart gehören. Sie würden darauf hoffen, die Umsätze mithilfe des einfacheren Bezahldienstes zu erhöhen und den Kunden angenehmere Zahlungsabwicklung bieten zu können. Gegenwärtig würden rund 300.000 Händler Visa Checkout anbieten.Ebenfalls Samsung wolle Synergien mit seinem Bezahlsystem Samsung Pay und Visa Checkout ausnutzen. Letzte Woche sei eine gemeinsame Partnerschaft von beiden Unternehmen angekündigt worden, die es Kunden von Samsung Pay ermögliche, bei Händlern einzukaufen, die auch Visa Checkout akzeptieren würden.Der Kurs der Visa-Aktie liege aktuell bei USD 88,86 (Stand: 12.04.2017). Die weitere Entwicklung bei Visa bleibe jedoch abzuwarten.Analysten von Bloomberg würden das 12-Monats-Kursziel für Visa auf 97,94 USD setzen. 32 Analysten setzen auf "buy", fünf auf "hold" und null auf "sell", so die Bank Vontobel Europe AG. (Ausgabe vom 13.04.2017)