Hersteller profitieren

Welche Aktien werden profitieren?

Die Anzahl der Unternehmen, deren Profite und Aktien dank VR steigen könnten, ist lang. Der Automobilsektor schwenkt bereits seit Jahren um zu immer stärkerer Individualisierung der Modelle: Personalisierte Innenausstattung, Farbe, Zusatzfunktionen - der Profit von Firmen wie Daimler (DAI) und Volkswagen (VOW3) hängt maßgeblich an der individuellen Ausstattung, welche die Kunden für ihre PKWs ordern. Hier liegen die größten Profite. Dank Virtual Reality werden simulierte Touren um und in das eigene Fahrzeug möglich.



Auch die Filmbranche wird von Virtual Reality profitieren. Dies kommt Unternehmen zugute, welche in der Produktion, in den Bereichen der Computergrafiken (CGI-Effekte) und auch im Vertrieb arbeiten. Firmen wie Pixar, Video-on-Demand Services wie Hulu und Netflix und selbstverständlich die Hersteller von Headsets werden hiervon profitieren. Insbesondere das amerikanische Unternehmen Nvidia (NVDA), welches sich auf komplexere VR-Anwendungen spezialisiert hat, ist hier zu nennen.



Im Bereich der Unterhaltungsindustrie sind es nicht nur Hersteller wie Oculus VisionTech (OVT), die mit höherer Rentabilität rechnen können. Auch die Online-Unterhaltungsbranche wird einen Vorteil erhalten. Videospiele über das Netz profitieren bereits jetzt von Echtzeitübertragung. Virtual Reality wird die Kundenschicht noch einmal vergrößern. Oft sind derartige Angebote legal und mobil erreichbar und damit perfekt auf die Kombination von VR und Smartphone zugeschnitten. Dies stellt einen gewaltigen Wachstumsmarkt dar, sowohl für Zulieferer, als auch Vertreiber und Entwickler.



Tourismus-Anbieter wie TUI (TUI) und Thomas Cook freuen sich bereits jetzt auf die Virtualisierung der Branche. VR- und AR-Rundgänge durch antike Städte wie Rom wären nur eines der Angebote, welches die Kunden in Zukunft locken dürften. Auch die Unterhaltung während längeren Flugreisen wird von virtueller Realität profitieren - und dadurch den Kunden Fernreisen schmackhafter machen.



Fazit

Für Anleger stellt die VR-Branche einen interessanten Wachstumsmarkt dar. Die zugrundeliegenden Kennzahlen sind vielversprechend, einzelne Unternehmen wie Oculus VisionTech oder Sony Computer Entertainment profitieren bereits heute von der Technologie. Bereits in naher Zukunft ist in mehreren Sparten mit einem Durchbruch zu rechnen. Ein günstiger Zeitpunkt für Anleger, um einzusteigen. Gerade Start-ups aus dem Virtual Reality Bereich sind mit Interesse zu beobachten; bei der klassischen Investition in Aktien sollten nicht nur die Firmen im Scheinwerferlicht, sondern auch Entwickler von Software und Zulieferer nicht vorschnell übergangen werden.









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Für Anleger wird der Markt der virtuellen Realität immer interessanter, die Umsätze der Virtual Reality Branche steigen weiterhin stark an. Konnte das Segment im Jahr 2018 einen Umsatz von 4,5 Milliarden Dollar verbuchen, stieg diese Zahl 2019 bereits auf 9,6 Milliarden Dollar. 2021, so Prognosen, soll der Umsatz bereits bei 19 Milliarden USD liegen. Wann ist mit einem exponentiellen Anstieg des Wachstums zu rechnen? Welche Branchen profitieren von der virtuellen Realität? Und gibt es Geheimtipps am Markt?Kurzfristige Profiteure sind zunächst die Hersteller von Hardware und Software, sowie deren Zulieferer. Entwickler von VR-Brillen wie die Valve Corporation, Oculus VisionTech oder Sony Computer Entertainment profitieren bereits jetzt von den Möglichkeiten der Technologie. Doch Virtual Reality könnte auch in der Medizintechnik (für das Training und die Schulung medizinischen Personals), zur Simulation von Fahrzeugen und in der Robotik in naher Zukunft großflächigen Einsatz finden. In den kommenden Jahren ist mit einem starken Anstieg der Einsatzmöglichkeiten zu rechnen. Hatte VR vor kurzer Zeit noch mit Kinderkrankheiten zu kämpfen, stehen die Akteure aktuell vor der äußerst lukrativen Eroberung des Massenmarkts - und das gleich in einer Vielzahl von Branchen. Allein der Markt für Virtual Reality Software soll laut Prognosen in den kommenden Jahren auf über 14 Milliarden Dollar jährlich steigen. Städte wie Berlin bereiten sich mit Initiativen wie "Projekt Zukunft" bereits auf den großflächigen Einsatz von Virtual Reality und der verwandten Augmented Reality Technologie vor. Anleger sollten daher auch Start-ups aus dem VR-Bereich im Auge behalten. Der Markt ist neu, für junge Unternehmen tut sich dadurch eine große Zahl an äußerst lukrativen Nischen auf.