Der Markt für Raketen-Unternehmen sei zuletzt regelrecht explodiert. Bis in die 2010er-Jahre seien pro Jahr zwischen zehn und 60 Satelliten in den Orbit geschossen worden, wie Supriya Chakrabarti, Professor für Physik an der University of Massachusetts Lowell, in einem Beitrag für das Mediennetzwerk The Conversation dargelegt habe. Im vergangenen Jahr seien es 1.300, 2021 mehr als 1.400 gewesen, so Chakrabarti.



Mit dem Konzept, die Raketen nicht vom Boden, sondern von einer umgebauten Boeing 747 aus zu starten, habe Virgin Orbits ein Alleinstellungsmerkmal im umkämpften Raketen-Markt. Ob das Unternehmen aber die hochgesteckten Ziele mit nicht einmal der Hälfte des Kapitals, das der SPAC-Deal einbringen sollte, erreichen könne, sei fraglich.



DER AKTIONÄR bleibt bei Virgin Orbits an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 29.12.2021)



Virgin Orbit ist ein US-Raumfahrtunternehmen und Teil der Virgin Group. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet, um die Entwicklung der flugzeuggestützten Trägerrakete LauncherOne von den Weltraumtourismus-Aktivitäten des Konzerns zu trennen. Mit dem LauncherOne werden Starts für Kleinsatelliten angeboten. (29.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Benjamin Heimlich nimmt das US-Raumfahrtunternehmen Virgin Orbit unter die Lupe.Der Run der Weltraum-Unternehmen auf die Börse gehe weiter. Noch in diesem Jahr wolle Virgin Orbit, das Raketen-Unternehmen des Milliardärs Sir Richard Branson, mit einem SPAC fusionieren und an die NASDAQ. Bei den Aktionären der Mantelgesellschaft sei der Deal auf wenig Gegenliebe gestoßen, sie hätten im großen Stil ihre Papiere zurückgegeben.Lediglich 68 Millionen statt der geplanten 383 Millionen Dollar würden Virgin Orbit aus dem SPAC zufließen - gerade einmal rund 18 Prozent. Hohe Rückgabequoten seien seit einigen Monaten bei vielen SPAC-Fusionen zu beobachten. Beim Raketen-Unternehmen Rocket Lab beispielsweise hätten nur drei Prozent der Aktionäre an ihren Papieren festgehalten.Noch vor Ende des Jahres wolle Virgin Orbits mit dem SPAC NextGen Acquisition (ISIN: KYG653171028, WKN: A3CSB8) fusionieren und dann an der NASDAQ handelbar sein. Einen genauen Termin habe das Unternehmen allerdings nicht genannt. Die Aktie des SPAC habe am Mittwoch zu Handelsbeginn zwei Prozent nachgegeben.