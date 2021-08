Von den für das laufende Jahr erwarteten 15 Millionen Dollar Umsatz solle Virgin Orbit bis 2026 auf 2,1 Milliarden Dollar wachsen. Das entspräche im Schnitt 116 Prozent pro Jahr.



Dementsprechend ambitioniert sei mit 3,2 Milliarden Dollar (46-mal der 2022er Umsatz) auch die Bewertung des Unternehmens im Rahmen des SPAC-Deals. Die Fusion bringe Virgin Orbit 483 Millionen Dollar - inklusive PIPE-Investment - ein.



Die NextGen Acquisition-Aktie springe nach Bekanntgabe der geplanten Fusion am Montag zu Handelsbeginn um zwei Prozent.



Der Wettlauf im Segment der kleinen Raketen sei in vollem Gange und mit dem Start aus der Luft habe Virgin Orbit ein Alleinstellungsmerkmal in dem spannenden Markt. DER AKTIONÄR behält das Unternehmen auf dem Radar, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 23.08.2021)



Virgin Orbit ist ein US-amerikanisches Raumfahrtunternehmen und Teil der Virgin Group. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet, um die Entwicklung der flugzeuggestützten Trägerrakete LauncherOne von den Weltraumtourismus-Aktivitäten des Konzerns zu trennen. Mit dem LauncherOne werden Starts für Kleinsatelliten angeboten. (23.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Benjamin Heimlich nimmt das US-Raumfahrtunternehmen Virgin Orbit unter die Lupe.Nachdem er 2019 mit dem SPAC-Deal von Virgin Galactic quasi den Startschuss für den Hype um Mantelgesellschaften gegeben habe, strebe nun das zweite Weltraum-Unternehmen von Richard Branson via SPAC an die Börse. Virgin Orbit habe am Montag bekannt gegeben, mit NextGen Acquisition (ISIN: KYG653171028, WKN: A3CSB8) fusionieren und so an die NASDAQ kommen zu wollen.Das Unternehmen schieße kleine Satelliten in die Umlaufbahnen. Anders als herkömmliche Raketen, würden diese allerdings nicht von Startrampen am Boden abgefeuert, sondern von einer umgebauten Boeing 747.Zum einen spare das den Aufbau von Startrampen und der dazugehörigen Infrastruktur. Zum anderen, so Virgin Orbit, reduziere die Methode die Luft- und Geräuschverschmutzung am Boden deutlich.