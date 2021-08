NYSE-Aktienkurs Virgin Galactic-Aktie:

Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (06.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic Holdings Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE-Symbol: SPCE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Virgin Galactic habe die Quartalszahlen gemeldet. Der Verlust sei höher als erwartet gewesen - der Umsatz allerdings auch. Der Börsenexperte finde es interessant, dass Virgin Galactic die Ticket-Preise bekannt gegeben habe, die im Bereich von 450.000 USD liegen würden. Die Zielgruppe für solche Ticket-Preise sei überraschend groß: 2 Mio. weltweit. Wenn es irgendwann den Weltraum-Tourismus gibt - und es sieht danach aus, dass er zum Greifen nahe ist -, dann hat Virgin Galactic Buchungen (zumindest für die ersten Flüge), so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.08.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Virgin Galactic-Aktie: