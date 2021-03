Börsenplätze Virgin Galactic-Aktie:



Kurzprofil Virgin Galactic Holdings Inc.:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE Ticker-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (05.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic Holdings Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE Ticker-Symbol: SPCE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Weltraumtourismus-Aktie habe sich zum Jahresbeginn zur Kursrakete entwickelt und mehr als 100 Prozent zugelegt. Inzwischen sei Virgin Galactic abgestürzt - der Kurs notiere wieder auf dem Ausgangsniveau der jüngsten Aufwärtsbewegung. Belastend wirke heute zusätzlich die Nachricht, dass sich ein Insider im ganz großen Stil von seinen Aktien getrennt habe.Der Milliardär und Virgin Galactic-Vorsitzende Chamath Palihapitiya habe seine komplette persönliche Beteiligung an dem Unternehmen verkauft und damit rund 213 Millionen Dollar erlöst. Palihapitiya habe 6,2 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 34,32 Dollar abgestoßen. Zusammen mit seinem Partner Ian Osborne besitze er über die Investmentfirma Social Capital Hedosophia noch 15,8 Millionen Aktien. Das entspreche einem Anteil von rund 6,5 Prozent. Palihapitiya habe bereits im Dezember Aktien im Wert von fast 100 Millionen Dollar verkauft.DER AKTIONÄR hatte investierten Anlegern bereits Mitte Februar nahe dem Allzeithoch geraten, lediglich Gewinne laufen zu lassen und darauf hingewiesen, dass sich ein Neueinstieg in luftigen Höhen nicht aufdrängt. Wer an die Story des Unternehmens glaube, könnte nun beginnen, viel günstiger eine Position aufzubauen, wobei im Zweifel eine Beruhigung der Lage an den Börsen abgewartet werden sollte. Zudem wirke der massive Verkauf bei Virgin Galactic nicht gerade vertrauenserweckend. Ein Unterstützungsbereich liegt bei rund 25 Dollar, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Virgin Galactic-Aktie. (Analyse vom 05.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link