Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE Ticker-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (25.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic Holdings Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE Ticker-Symbol: SPCE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Samstag habe es einen Testflug von Virgin Galactic gegeben. An der Wall Street sei von einem Meilenstein gesprochen worden. Es sehe danach sehr gut aus. Die Stimmung für die Aktie sei insgesamt wieder deutlich besser. Sie sei gestern steil nach oben gegangen. Der Aktienprofi erinnere dabei an eine hohe Short-Quote. Wenn sich das Stimmungsbild schlagartig ändere, könnten sich die Leerverkäufer eindecken müssen, was zu steigenden Kursen führen würde. Momentan sei es eines der Szenarien, das gespielt werde. Virgin Galactic ist eine interessante, aber hoch riskante Spekulation, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.05.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Virgin Galactic-Aktie: