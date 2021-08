Börsenplätze Virgin Galactic-Aktie:



Kurzprofil Virgin Galactic Holdings Inc.:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (07.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic Holdings Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE-Symbol: SPCE) unter die Lupe.Es sei ein großes PR-Spektakel als Richard Branson als erster Multimilliardär Mitte Juli ins All geflogen sei. Andere Superreiche dürften folgen, auch wenn Virgin Galactic die Preise der Tickets noch einmal kräftig erhöht habe. Wenn der erste kommerzielle Flug ausgebucht sei, dürfte sich der Umsatz des Weltraumkonzerns daher verdreifachen. Denn im abgelaufenen Quartal habe Virgin Galactic nur 571.000 USD umgesetzt. Die Ticketpreise seien dagegen auf 450.000 USD angehoben worden, zuvor sei ein Weltraumtrip noch zu Preisen zwischen 200.000 und 250.000 USD zu ergattern gewesen.Vier Passagiere würden in das Raumschiff namens "VSS Unity" passen und der erste kommerzielle Flug (UNITY 25) solle nach weiteren ausführlichen Tests im dritten Quartal 2022 stattfinden. Die ersten 600 Reservierungen seien dabei schon vor dem Flug Bransons (UNITY 22) vergriffen gewesen. Laut Virign-Galactic-CEO Michael Colglazier seien die Verkäufe nach dem Flug jedoch wiederaufgenommen worden und scheinbar sei die Nachfrage weiterhin groß gewesen. Die nächsten Test-Starts seien auch schon geplant.Vielleicht kratze man ja mit der passenden Aktie das nötige Kleingeld zusammen. "Der Aktionär" glaube allerdings nicht, dass es die Virgin Galactic-Aktie sein werde - jedenfalls nicht aktuell. Denn das Geschäftsmodell der komerziellen Weltraumflüge müsse sich erst noch beweisen. Noch sei es ein Traum und in Visionen investiere man als Angel-Investor, aber nicht als Aktionär, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link