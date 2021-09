Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (30.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic Holdings Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE-Symbol: SPCE) unter die Lupe.Die US-Luftfahrtbehörde FAA gebe grünes Licht für Virgin Galactic. Das Raumschiff "SpaceShipTwo" von Richard Branson dürfe nach einer mehrwöchigen Untersuchung wieder abheben. Bei dem aufsehenerregenden Flug von "Unity 22" mit dem Milliardär an Bord im Juli sei das Raumschiff zeitweise außerhalb des zugewiesenen Luftraum-Korridors unterwegs gewesen. Die neue Starterlaubnis lasse die Virgin-Galactic-Aktie abheben.Bransons Raumfahrtfirma Virgin Galactic habe nach dem am 11. August verhängten Flugverbot nun u.a. zugesagt, bei künftigen Trips in die Schwerelosigkeit die Flugsicherung in Echtzeit über den Verlauf der Flüge zu informieren. Zu den nun vorgeschlagenen Maßnahmen würden auch die Ausweisung eines größeren geschützten Luftraums und veränderte Berechnungen gehören, mit denen mehr potenzielle Flugbahnen erfasst werden sollten.Die Luftfahrtbehörde FAA habe die Vorschläge akzeptiert, habe Virgin Galactic mitgeteilt. Man konzentriere sich nun auf die nächste Mission "Unity 23". Nach der Unterbrechung werde das Zeitfenster für einen Testflug mit der italienischen Luftwaffe frühestens Mitte Oktober geöffnet.Die Virgin Galactic-Aktie lege am Donnerstag im US-Handel um gut 13% zu und notiere bei 25,41 Dollar. Vor dem Erstflug mit Passagieren in eine schwerelose Höhe von etwa 86 Kilometern habe sie Aktie an der NASDAQ auch schon mal bei gut 55 USD notiert.Richard Branson wolle mit Virgin Galactic ebenso wie Jeff Bezos mit der nicht börsennotierten Blue Origin ins Geschäft mit dem Weltraumtourismus einsteigen. Auf dem Weg dorthin würden sich die Milliardäre einen Wettlauf liefern. Die Virgin Galactic-Aktie sei extrem volatil, interessierte Anleger sollten neben einer großen Portion Space-Leidenschaft auch gute Nerven mitbringen. Wenn, dann nur mit kleinen Summen hantieren, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.09.2021)