Tradegate-Aktienkurs Villeroy & Boch-Vorzugsaktie:

23,40 EUR +0,86% (20.01.2022, 16:35)



ISIN Villeroy & Boch-Vorzugsaktie:

DE0007657231



WKN Villeroy & Boch-Vorzugsaktie:

765723



Ticker-Symbol Villeroy & Boch-Vorzugsaktie:

VIB3



Kurzprofil Villeroy & Boch:



Villeroy & Boch (ISIN: DE0007657231, WKN: 765723, Ticker-Symbol: VIB3) bietet Planern, Bauherren, Architekten und Innenarchitekten Komplettlösungen für ihren Einrichtungs- und Ausstattungsbedarf. Das Produktangebot umfasst unter anderem Badarmaturen und Kücheneinrichtungen. Villeroy & Boch vermarktet die Einrichtungspakete durch Ausstellungen bei den Marktpartnern in Handel und Handwerk, die in kompletten Raumsituationen wie Bad, Küche, Wohn- und Essbereich präsentiert werden. An 15 Produktionsstätten in Europa, Mexiko und Thailand fertigt Villeroy & Boch komplette Einrichtungen für Bad und Küche.



Aus Eigen- sowie Auftragsfertigung werden angeboten: Sanitärgeräte wie Waschbecken, WCs, Bidets, Urinale, Duschwannen, Armaturen, Dusch- und Badewannen aus hochwertigem Kunststoff, keramische Küchenspülen, Bad- und Küchenmöbel, Bad-Accessoires (Spiegel, Leuchten, Duschabtrennungen) sowie Bad-Textilien. Durch eigene Vertriebsgesellschaften und Importeure ist das Unternehmen in 125 Ländern der Erde vertreten. (20.01.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Villeroy & Boch-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Vorzugsaktie des Keramikherstellers Villeroy & Boch AG (ISIN: DE0007657231, WKN: 765723, Ticker-Symbol: VIB3) unter die Lupe.Die Villeroy & Boch-Vorzugsaktie bleibe nach dem deutlichen Kursanstieg seit dem Sommer in einem Seitwärtstrend gefangen. Die fundamentalen Kennzahlen beim deutschen Traditionsunternehmen seien aber sehr gut. Und die Bewertung sei weiterhin günstig. Für neues Aufwärtspotenzial würde der Ausbruch über die Marke von 24,80 Euro sorgen. Das Feld für eine Trendfortsetzung in Richtung 30 Euro sei aber bestellt, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.01.2022)Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Villeroy & Boch-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Villeroy & Boch-Vorzugsaktie:23,40 EUR +1,74% (20.01.2022, 16:59)