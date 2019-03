Nasdaq-Aktienkurs Village Farms-Aktie:

ISIN Village Farms-Aktie:

CA92707Y1088



WKN Village Farms-Aktie:

A0YJNB



Ticker Symbol Village Farms-Aktie Deutschland:

02V



TSE-Ticker Symbol Village Farms-Aktie:

VFF



Kurzprofil Village Farms International Inc.:



Village Farms (ISIN: CA92707Y1088, WKN: A0YJNB, Ticker Symbol: 02V, TSE-Symbol: VFF) ist ein Unternehmen aus Kanada. Das Basisgeschäft bildet die Produktion von Obst und Gemüse. (15.03.2019/ac/a/a)



Village Farms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Die Zahlen für das vierte Quartal 2018 seien am Markt gut angekommen. Nach einer kurzen Verschnaufpause in den letzten Tagen habe das Papier des kanadischen Unternehmens am Donnerstag wieder zugelgt. Der Newsflow sei gut. Zuletzt habe Village Farms eine Deal mit Canna Farms eingefädelt. Über die Online Plattform für medizinisches Cannabis werde Village Farms in Zukunft seine Produkte verkaufen können. Zudem habe Health Canada grünes Licht für den weiteren Ausbau des Joint-Ventures mit Emerald Health gegeben. "Pure Sunfarms" sei ein 50/50-Joint-Venture zwischen Village Farms und Emerald Health. Emerald Health sei auf Health-Care-Produkte auf Basis von Cannabis spezialisiert.

Ein Börsenwert von 700 Mio. CAD (Kanadischer Dollar) für einen Umsatz von 208 Mio. CAD sei im Hinblick auf die Wachstumspläne von Vorstand DeGiglio noch nicht zu teuer. Ohnehin habe Village Farms als Basisgeschäft die Produktion von Obst und Gemüse, was das Downside-Risiko für die Aktie begrenze! Neueinsteiger sollten aber einen Rücksetzer zwischen 15 und 20% abwarten. Wer investiert sei, gebe kein Stück aus der Hand.