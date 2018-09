NASDAQ-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:

20,47 EUR +97,02% (18.09.2018, 15:31)



ISIN Viking Therapeutics-Aktie:

US92686J1060



WKN Viking Therapeutics-Aktie:

A12GD6



Ticker-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

1VT



NASDAQ-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

VKTX



Kurzprofil Viking Therapeutics Inc.:



Viking Therapeutics (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Ticker-Symbol: VKTX) ist ein Unternehmen aus dem Sektor Pharma/Kosmetik/Gentechnik. Das Unternehmen hat seinen Sitz in San Diego (US-Bundesstaat Kalifornien). (18.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Viking Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Viking Therapeutics-Aktie (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Ticker-Symbol: VKTX) unter die Lupe.Viking Therapeutics habe heute positive Phase-2-Studiendaten zum Produktionskandidaten VK2809 gemeldet: 30% oder mehr Fett-Reduktion bei mehr als 83% der überprüften Patienten. Die Börse honoriere die vielversprechenden Daten mit einem unglaublichen Kursplus von zeitweise rund 150%.Anleger, die der Empfehlung des Anlegermagazins gefolgt seien, wollten die Hälfte der Gewinne von über 100% vom Tisch nehmen. "Der Aktionär" werde in den kommenden Tagen Viking Therapeutics erneut unter die Lupe nehmen und ein neues Kursziel mit angepasstem Stopp angeben, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.09.2018)Börsenplätze Viking Therapeutics-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:19,00 EUR +113,48% (18.09.2018, 15:40)