NASDAQ-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:

USD 7,65 +1,06% (31.12.2018, 22:00)



ISIN Viking Therapeutics-Aktie:

US92686J1060



WKN Viking Therapeutics-Aktie:

A12GD6



Ticker-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

1VT



NASDAQ-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

VKTX



Kurzprofil Viking Therapeutics Inc.:



Viking Therapeutics (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Ticker-Symbol: VKTX) ist ein Unternehmen aus dem Sektor Pharma/Kosmetik/Gentechnik. Das Unternehmen hat seinen Sitz in San Diego (US-Bundesstaat Kalifornien). (02.01.2019/ac/a/n)



Viking Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer Aktienanalyse die Viking Therapeutics-Aktie (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Ticker-Symbol: VKTX) unter die Lupe.Positive Phase-2-Daten hätten den Aktienkurs Mitte 2018 um bis zu 130% in die Höhe schnellen lassen. Vom Kursgewinn sei allerdings nichts mehr übrig. Im Zuge der Marktkorrektur sei die Viking Therapeutics-Aktie kräftig unter die Räder geraten. Mittlerweile betrage die Marktkapitalisierung nur gut 500 Mio. USD, bei einer Cash-Position von rund 300 Mio. USD. Und die Viking-Pipeline biete viel mehr als VK2809 gegen die Lebererkrankung. Mutige Anleger könnten die (temporäre) chronische Schwäche zum Aufbau einer spekulativen Position nutzen, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer Aktienanalyse. (Analyse vom 02.01.2018)