Kurzprofil Vifor Pharma:



Die Vifor Pharma Gruppe (ISIN: CH0364749348, WKN: A2DRZ4, Ticker-Symbol: G2AA, SIX Swiss Ex: VIFN1) ist ein globales Pharmaunternehmen. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, globale Marktführerin in den Bereichen Eisenmangel, Nephrologie und kardiorenale Therapien zu werden. Das Unternehmen ist der bevorzugte Partner für Pharmaprodukte und innovative, patientenorientierte Lösungen. Die Vifor Pharma Gruppe will Patienten mit schweren und chronischen Krankheiten auf der ganzen Welt dabei helfen, ein Leben in besserer Gesundheit zu führen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet pharmazeutische Produkte für eine optimale Patientenversorgung.



Die Vifor Pharma Gruppe nimmt in allen ihren Kerngeschäften eine führende Position ein und besteht aus folgenden Unternehmen: Vifor Pharma, Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (ein gemeinsam mit Fresenius Medical Care geführtes Unternehmen), Relypsa und OM Pharma. Die Vifor Pharma Gruppe hat ihren Hauptsitz in der Schweiz und ist an der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange, VIFN, ISIN: CH0364749348) kotiert. Weitere Informationen finden Sie auf www.viforpharma.com (03.04.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Vifor Pharma-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Vifor Pharma-Aktie (ISIN: CH0364749348, WKN: A2DRZ4, Ticker-Symbol: G2AA, SIX Swiss Ex: VIFN1).Aufgrund von COVID-19 würden Millionen von Operationen verschoben, um den bereits überlasteten Gesundheitsdiensten bei der Bewältigung des Drucks, den die anhaltende Pandemie erzeuge, zu helfen. Schneider gehe davon aus, dass 48% des Umsatzes von Ferinject/Injectafer - Vifors intravenöse Eisenpräparate - von dieser Entwicklung betroffen seien. Die größte Abhängigkeit sehe er bei den prä-/postoperativen und den kardiologischen Indikationen sowie in geringem Masse auch in der Gastroenterologie und der Gynäkologie. Die Umsätze in der Onkologie und Nephrologie betrachte Schneider als relativ sicher. Obwohl eine Quantifizierung schwierig sei, rechne er 2020 mit einem Umsatzrückgang bei den exponierteren Indikationen von 15% und bei den weniger exponierten Indikationen von 5%. Der Umsatz von Ferinject/Injectafer dürfte 2020 um 5% sinken, nach einem Wachstum von 12%.Nach Erachten des Analysten könnten auch Velphoro und Veltassa unter den aktuellen Schwierigkeiten im Markt leiden. Für Veltassa erwarte er jetzt ein Wachstum von 12% (nach 40%) und für Velphoro von 3% (10%).Die neuen Schätzwerte würden den Konzernumsatz 2020 von CHF 2,052 Mrd. auf CHF 1,925 Mrd. sinken lassen. Das EBITDA des Analysten laute praktisch unverändert CHF 676 Mio. (bisher: CHF 686 Mio.), da die Sparmaßnahmen die Lage etwas entschärfen sollten. Da die Pandemie die USA gerade erst richtig erfasst habe, lasse sich hier der vollständige Effekt nur sehr schwer vorhersagen. Da der jetzige Unternehmensausblick für das GJ20 noch gar keine Corona-Effekte enthalte, würden hier Korrekturen wohl unausweichlich sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Vifor Pharma-Aktie: