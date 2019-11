LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Vifor Pharma-Aktie:

Kurzprofil Vifor Pharma:



Die Vifor Pharma Gruppe (ISIN: CH0364749348, WKN: A2DRZ4, Ticker-Symbol: G2AA, SIX Swiss Ex: VIFN1) ist ein globales Pharmaunternehmen. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, globale Marktführerin in den Bereichen Eisenmangel, Nephrologie und kardiorenale Therapien zu werden. Das Unternehmen ist der bevorzugte Partner für Pharmaprodukte und innovative, patientenorientierte Lösungen. Die Vifor Pharma Gruppe will Patienten mit schweren und chronischen Krankheiten auf der ganzen Welt dabei helfen, ein Leben in besserer Gesundheit zu führen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet pharmazeutische Produkte für eine optimale Patientenversorgung.



Die Vifor Pharma Gruppe nimmt in allen ihren Kerngeschäften eine führende Position ein und besteht aus folgenden Unternehmen: Vifor Pharma, Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (ein gemeinsam mit Fresenius Medical Care geführtes Unternehmen), Relypsa und OM Pharma. Die Vifor Pharma Gruppe hat ihren Hauptsitz in der Schweiz und ist an der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange, VIFN, ISIN: CH0364749348) kotiert. Weitere Informationen finden Sie auf www.viforpharma.com (28.11.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Vifor Pharma-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Vifor Pharma-Aktie (ISIN: CH0364749348, WKN: A2DRZ4, Ticker-Symbol: G2AA, SIX Swiss Ex: VIFN1).Der Aktienkurs von Chemocentryx sei um +280% nach oben geschnellt, nachdem positive Gesamtdaten zur Phase-3-Studie ADVOCATE veröffentlicht worden seien, die die Überlegenheit von Avacopan bei ANCA-assoziierter Vaskulitis gegenüber dem Therapiestandard belegt hätten.Eigentümerstruktur: VFMCRP halte 5,7% an Chemocentryx und Vifor Pharma 12,6%.Angesichts des deutlichen Wertzuwachses der Anteile von Vifor und VFMCRP an Chemocentryx erhöht Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, sein Kursziel von CHF 156 auf CHF 161 und bestätigt das "hold"-Rating. (Analyse vom 28.11.2019)Börsenplätze Vifor Pharma-Aktie:SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Vifor Pharma-Aktie:176,90 CHF -0,14% (28.11.2019, 09:29)