Doch obwohl es einige positive strukturelle Veränderungen gebe - wie eine verbesserte Regulierung und die Abkehr von einer übermäßigen Kreditvergabe an Unternehmen in Staatsbesitz - existiere weiterhin eine Reihe von Kreditpraktiken, die kontraproduktiv seien. Wenn zudem die gegenwärtigen Kreditwachstumsraten weiter Bestand haben sollten, würden die meisten Banken beträchtliches Kapital aufnehmen müssen. Die Kreditaufnahme der Verbraucher schließlich möge zwar von einem niedrigen Ausgangsniveau erfolgen; das zuletzt anziehende Wachstum und die begrenzte Erfassung durch Kreditauskunfteien würden jedoch darauf hindeuten, dass sich in puncto Aktivaqualität bereits neue Herausforderungen anbahnen würden.



Die Möglichkeit, vom Aufstieg Vietnams zu profitieren, sei nicht nur auf das Land selbst beschränkt. Tatsächlich gebe es zahlreiche Unternehmen in der Region, die ihre Produktions- oder Vertriebskapazitäten zunehmend nach Vietnam verlagern würden. Im jüngsten "Ease of Doing Business"-Ranking der Weltbank mit 190 Ländern sei Vietnam um 14 Plätze auf Rang 68 gestiegen und nach dem Willen der Führung des Landes solle Vietnam eine der vier investorenfreundlichsten Volkswirtschaften in Südostasien werden. Dies und die Tatsache, dass die vietnamesischen Löhne nach wie vor nur ein Drittel so hoch seien wie in Chinas Küstenstädten, würden das Land zu einem sehr attraktiven Ziel für Anlageinvestitionen machen.



Der verstärkte Handel habe jedoch auch Folgen gehabt, die als umstrittener gelten würden, wie etwa die intensiven Investitionen Chinas. Diese bestünden zu einer Zeit, in der die Beziehungen wegen konkurrierender Seegrenzansprüche ohnehin schon belastet seien. Über die chinesische Infrastrukturinitiative "One Belt, One Road" herrsche in Vietnam folgende Meinung: Wenn Du die "Straße" nicht akzeptierest, bekommest Du den "Gürtel".



Kambodscha sei anders. Das Land sei für die chinesischen Investitionen sehr empfänglich gewesen - nicht zuletzt deshalb, weil sie im Unterschied zu manchem westlichen Kapital an keine demokratischen Reformforderungen gebunden seien. Trotz seiner schwach ausgebauten Infrastruktur und gering qualifizierten Erwerbsbevölkerung habe sich Kambodscha als Ziel für Niedriglohnbeschäftigungen im Textilbereich als äußerst konkurrenzfähig erwiesen, da das Land über junge und somit günstige Arbeitskräfte verfüge.



Von der jüngeren Vergangenheit Kambodschas einmal abgesehen, verfüge das Land über eine reiche Geschichte mit insgesamt drei Weltkulturerbe-Stätten, was es zu einem beliebten Urlaubsziel mache. 2016 habe der Reise- und Tourismussektor Schätzungen zufolge insgesamt fast 30 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt beigetragen und rund ein Viertel der Arbeitsplätze seien hier angesiedelt gewesen. Das weitere Wachstum in der Tourismusbranche zu fördern, sei ein Kernelement von Kambodschas Entwicklungsagenda. Dabei wolle man vor allem noch mehr Besucher aus China anziehen - ein Land, das bereits rund ein Fünftel aller Touristen stelle und dessen Besucherzahlen sich dank neuer Flugrouten laut Prognosen bis 2020 verdoppeln sollten. Das Universum der börsennotierten Aktien sei in Kambodscha allerdings sehr begrenzt und es gebe nur wenige attraktive Anlagegelegenheiten. Anleger könnten aber trotzdem am steigenden Tourismus partizipieren, wenn auch nur über Unternehmen, die im Ausland gelistet seien.



Kambodscha und Vietnam seien zwei Länder, in denen verschiedene Risiken zusammenkämen, aber auch vielfältige Chancen erkennbar seien. Die Unterscheidung, ob Wachstum von günstigen zyklischen Faktoren oder einem zugrunde liegenden Strukturwandel herrühre, werde bei der Beurteilung der Entwicklungsqualität und der Vermeidung von Spekulationsblasen weiter eine Schlüsselrolle spielen. Die Transformation dieser Länder möge nicht für alle Unternehmen positiv sein. Jene aber, die über ein robustes Geschäftsmodell verfügen würden und für strukturelle Veränderungen positioniert seien, entstünden deutlich größere Wachstumschancen, als in den die meisten anderen Schwellen- und entwickelten Märkten. (01.02.2018/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Für viele Anleger zeichnen sich Grenzmärkte vor allem durch Unsicherheit, instabile, volatile Währungen und fragwürdige Corporate-Governance-Praktiken aus, so Charles Sunnucks, Assistant-Fondsmanager Emerging Markets bei Jupiter Asset Management.Die Experten Jupiter Asset Management hingegen sind etwas anderer Meinung. Durch die breite Abneigung vieler Anleger würden sich aus Bottom-up-Sicht mit Blick auf alle Assetklassen viele attraktive Anlagegelegenheiten ergeben. Vietnam und Kambodscha beispielsweise seien Grenzmärkte, die in den letzten 50 Jahre weitestgehend von Auslandsinvestitionen und dem Außenhandel abgeschottet gewesen seien. Deshalb würden sie gegenüber vergleichbaren Ländern der Region in ihrer Entwicklung hinterherhinken. Beide Länder würden jedoch gerade Reformen durchführen und dabei Möglichkeiten für Unternehmen schaffen, die sich anpassen und von Veränderungen profitieren könnten.Vietnam sei in seiner politischen Struktur immer noch ein kommunistischer Einparteienstaat, in dem die Tage der Planwirtschaft aber inzwischen gezählt seien. Es existiere mittlerweile eine prall gefüllte IPO-Pipeline mit Staatsunternehmen, die sehr an ausländischem Kapital interessiert seien, und unter den bereits börsennotierten Unternehmen gebe es einige, die sich gegenüber den zuständigen Ministerien leidenschaftlich für mehr Autonomie einsetzen würden. Die Beteiligung ausländischer Anleger am Aktienmarkt werde seit jeher durch Obergrenzen beschränkt, um den Auslandsbesitz zu kontrollieren.Der Aufstieg Vietnams in den letzten zehn Jahren sei alles andere als reibungslos verlaufen. Von der Weltfinanzkrise 2008 getroffen, habe das Land im Jahr 2012 wegen einer exzessiven öffentlichen Kreditaufnahme auch noch einen ausgeprägteren Kreditzyklus über sich ergehen lassen müssen. Aufgrund von Vorschriften, die den jährlichen Ausweis fauler Kredite beschränken würden - ein beklagenswertes Überbleibsel des staatlich kontrollierten Bankensystems - habe sich die Ertragskraft vieler vietnamesischer Banken erst in jüngster Zeit wirklich zu erholen begonnen. Das aktuelle Umfeld aus besser kontrollierter Inflation und einem sich beschleunigenden Kreditwachstum habe zu einer Zeit, in der die Erträge wieder steigen würden, dem Sektor sogar einen regelrechten Aufschwung beschert.