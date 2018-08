Die Bank of Japan (BOJ) habe ihren geldpolitischen Kurs in der vergangenen Woche in mehrerer Hinsicht leicht angepasst. Zum einen habe die Bank einen langfristigen Zinsausblick eingeführt, in der Fachwelt "Forward Guidance" genannt, um ihre Lockerungsmaßnahmen nachhaltiger zu verankern. Außerdem habe die BOJ erklärt, dass sie ihre Wertpapierkäufe flexibler steuern werde und dass die langfristigen Zinsen in Abhängigkeit von der Wirtschafts- und Inflationsentwicklung schwanken könnten.



Mehr Flexibilität bei ihren Wertpapierkäufen gebe sich die BOJ durch die Möglichkeit, ihre Ankäufe von Exchange-Traded Funds (ETFs) und Real Estate Investment Trusts (REITs) auszuweiten oder zu reduzieren. Nach Ansicht der Experten sei das bezeichnend für die schwierige Lage der japanischen Notenbank: Die BOJ habe ein komplexes geldpolitisches Rahmengerüst, scheine praktisch keine Wahl zu haben, als ihre Wertpapierkäufe im aktuellen Umfang fortzuführen, und müsse sich für die negativen Auswirkungen der für Oktober 2019 geplanten Anhebung der Konsumsteuer rüsten. Um den japanischen Aktienmarkt zu stützen und Probleme frühzeitiger adressieren zu können, habe die BOJ ihren Ansatz jetzt etwas flexibler ausgerichtet - soweit ihr das in ihrer misslichen Lage möglich sei.



Vier Dinge, die man im August im Blick behalten sollte:



1. Der Yuan.

Die chinesische Währung habe in den vergangenen Wochen deutlich abgewertet. In der letzten Woche habe sich der Abwärtstrend des Yuan weitgehend weiter fortgesetzt. Die Chinesische Zentralbank (People's Bank of China, PBOC) habe die Zinsen in den letzten acht Monaten bereits mehrmals gesenkt. Gleichzeitig seien die Märkte skeptischer geworden, was Chinas Wachstumsaussichten angehe - beides habe auf den Yuan gedrückt. In den vergangenen Tagen habe sich die chinesische Währung allerdings wieder etwas erholt. Grund sei die Ankündigung einer geldpolitischen Maßnahme der PBOC gewesen, die den Yuan gestärkt habe: Die Bank habe die Mindestreserve für den Handel mit bestimmten Devisentermingeschäften von 0% auf 20% erhöht - dadurch würden Short-Positionen in Yuan deutlich teurer.



Außerdem scheine China beim Schuldenabbau eine Pause einzulegen. In der letzten Woche habe Präsident Xi Jinping ein Paket von Wachstumsmaßnahmen präsentiert, das auch höhere Staatsausgaben - mit besonderem Schwerpunkt auf Infrastrukturprojekten - und eine Lockerung der Kreditkonditionen für Banken und Unternehmen umfasse. Chinas Wachstumsmaßnahmen (einschließlich der für diesen Herbst geplanten Einkommensteuersenkungen) sollten den Wirtschaftsausblick verbessern und damit auch den Yuan stützen. China scheine aber auch seine Währung relativ schwach halten zu wollen, um den durch höhere Zölle belasteten Außenhandel zu stützen. Diese gegenläufigen Wirkungsrichtungen könnten zu stärkeren Wechselkursschwankungen führen. Noch nutze China seine Währung nicht als Waffe. Falls der Handelskonflikt mit den USA noch weiter eskalieren sollte, würden die Experten einen derartigen Schritt aber nicht ausschließen.



2. Brexit-Gespräche.

Mitte August würden die Brexit-Verhandlungen in Brüssel wieder aufgenommen. Dabei werde immer wahrscheinlicher, dass Großbritannien die Europäische Union (EU) ohne einen Anschlussvertrag verlassen werde. Mehrere Vertreter der britischen Regierung hätten die prekäre Lage ihres Landes zuletzt immer offener und lautstärker angesprochen. Der britische Handelsminister Liam Fox habe die Wahrscheinlichkeit für einen Brexit ohne Abkommen vor kurzem auf 60% geschätzt.



In diesem Zusammenhang dürfe nicht vergessen werden, dass die eigentliche Frist für Großbritannien nicht erst im März 2019, sondern bereits im Oktober auslaufe, da so viel Zeit allein für die Ratifizierung eines Abkommens durch alle EU-Mitgliedstaaten benötigt werden dürfte. Anders ausgedrückt könnte es an den britischen Finanzmärkten in dieser alles entscheidenden Verhandlungsphase zu erheblichen Turbulenzen kommen. Das Pfund sei bereits auf ein Elf-Monats-Tief gesunken, könnte aber problemlos noch weiter abwerten, falls ein Scheitern der Verhandlungen noch wahrscheinlicher werden sollte. Die Experten würden diese Situation genau beobachten.



3. NAFTA-Verhandlungen.

Nachdem die für Mai 2018 festgesetzte Frist für eine Einigung auf Reformen des Freihandelsabkommens NAFTA verstrichen war, schien es kaum noch Hoffnungen auf eine Einigung im Jahr 2018 zu geben, so die Experten von INVESCO. Jetzt würden die USA, Kanada und Mexiko aber wieder verhandeln. So werde berichtet, dass sich die USA und Mexiko schon bald auf gewisse Teilreformen einigen könnten, wobei Kanada von diesen jüngsten Gesprächen ausgeschlossen gewesen sei. Während die US-amerikanische Regierung voll auf die Verhandlung bilateraler Abkommen setze, bestehe Mexiko auf einem trilateralen Abkommen mit Kanada, das die Experten ebenfalls positiv werten würden. Die Experten würden diese Entwicklung genau verfolgen, jetzt, da die Einigung auf ein neues NAFTA-Abkommen zwischen den drei Staaten wieder wahrscheinlicher geworden sei.



4. Verschärfung des Handelskonfliktes zwischen den USA und China.

In der vergangenen Woche sei der handelspolitische Schlagabtausch zwischen den USA und China nochmals erbitterter geworden. China habe klargestellt, dass es keine Zugeständnisse machen werde. Mit ihrem letzte Woche vorgestellten Wachstumsprogramm scheine sich die chinesische Regierung für einen Kampf zu rüsten. Obwohl die chinesische Wirtschaft bereits etwas an Dynamik verloren habe, scheine China bereit, kurzfristige Schmerzen in Kauf zu nehmen - und sei für einen länger andauernden Konflikt ganz klar besser aufgestellt als die USA.



Die Tatsache, dass das Handelsdefizit der USA im Juni gestiegen sei, könnte die Trump-Regierung zu einer aggressiveren Haltung im Handelskonflikt verleiten. Wie die Experten an dieser Stelle bereits mehrfach hervorgehoben hätten, würde eine Eskalation dieses Konfliktes vermutlich beiden Seiten erheblich schaden - wobei die Experten nicht der allgemein vorherrschenden Meinung zustimmen würden, dass China härter getroffen wäre. Klar sei aber, dass die Folgen für die Weltwirtschaft gravierend sein könnten. Daher müsse man die weiteren Entwicklungen im Handelsstreit genau verfolgen. (09.08.2018/ac/a/m)





