Konflikte zwischen den USA und dem Iran, gegen den scharfe Sanktionen verhängt worden seien, und die Unterbrechung der laufenden Handelsgespräche zwischen den USA und China seien zwei der Sorgen, die Gold in diesem Sommer Auftrieb geben würden. Auch die politischen Turbulenzen im Vereinigten Königreich rund um den Brexit würden den Reiz des Goldes für die Anleger verstärken. Ebenso könnte die Unsicherheit im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen 2020 die Goldpreise im kommenden Jahr stützen.



Katalysator 3: Sorgen um das weltweite Wirtschaftswachstum



Gold, das bei vielen Anlegern als sicherer "Hafen" gelte, verzeichne aufgrund der Sorgen um die Verfassung der Weltwirtschaft wieder eine stärkere Nachfrage. Am 9. April dieses Jahres habe der Internationale Währungsfonds (IWF) seinen Ausblick 2019 für das weltweite Wachstum auf das niedrigste Niveau seit 2009, dem Ende der weltweiten Finanzkrise, gesenkt. In dem im Juli veröffentlichten vierteljährlichen Update seines Weltwirtschaftsausblicks habe der IWF geäußert, dass die Handelsspannungen für eine weitere Drosselung der weltweiten Konjunktur sorgen könnten. Er habe die globale Prognose von April um 0,1 Prozentpunkte für dieses und nächstes Jahr gekappt und rechne für 2019 und 2020 mit einem Wachstum von 3,2% beziehungsweise 3,5%.



Seit der breite Aktienmarkt Mitte 2011 seinen kontinuierlichen Höhenflug begonnen habe, hätten Gold und Goldminenbetreiber nicht mehr in der Gunst der Anleger gestanden. Aus Sicht der Experten könnte ein ungewisserer Konjunkturausblick die Aufmerksamkeit wieder auf diesen Sektor lenken. Höhere Goldpreise würden in einer Zeit, in der andere Unternehmen unter Umständen die negativen Auswirkungen eines langsamen Wachstums zu verkraften hätten, ein besseres Umfeld für Goldminenbetreiber schaffen.



Katalysator 4: Goldkäufe der Zentralbanken



In den vergangenen Jahren seien die Zentralbanken immer stärker als Käufer von Gold in Erscheinung getreten. Laut World Gold Council (WGC) hätten sich die Netto-Goldkäufe der Zentralbanken im ersten Quartal 2019 auf 145,5 Tonnen (t) belaufen. Dies sei der höchste Wert in einem ersten Quartal seit 2013. Die Kaufdynamik sei eine Fortsetzung des letztjährigen Anstiegs um 74% gewesen, als 651 t Gold angehäuft worden seien. Dies sei der größte Jahreskauf seit 1971 gewesen, also dem Jahr, in dem die USA die Umtauschbarkeit des Dollar in Gold beendet hätten.



Die Goldbestände der Zentralbanken seien im April und Mai um zusammengenommen 92,9 t an Goldbarren gewachsen. Anfang Juli habe die polnische Nationalbank bekannt gegeben, dass sie 2019 im ersten Halbjahr 100 t Gold gekauft habe. Diese Käufe seien in den vorherigen WGC-Daten noch nicht abgebildet gewesen. Auch ohne die Daten für den gesamten Juni würden die Goldkäufe im ersten Halbjahr 2019 die sehr hohen Niveaus von 2018 übersteigen. Auch die künftige Nachfrage dürfte robustes Potenzial besitzen. Laut einer WGC-Erhebung von Mitte Juli würden die meisten Zentralbanken der Welt für das kommende Jahr einen weiteren Aufbau der weltweiten Goldreserven erwarten.



Folgen für Anleger



Betrachte man die Nachfragequellen, werde Gold nach wie vor hauptsächlich als Schmuck, als Komponente in Spitzenelektronik, als sicherer Anlagewert oder zur Portfoliodiversifizierung gekauft. Vor dem jüngsten Ausschlag habe sich der Goldpreis fünf Jahre lang in einer Spanne zwischen USD 1.050 und USD 1.370 je Unze (oz) und im Durchschnitt bei USD 1.250/oz bewegt. In diesem Umfeld hätten viele Goldminenbetreiber Mühe, genug Liquidität für die Aufrechterhaltung ihres Geschäfts zu erwirtschaften.



Aus Sicht der Experten biete die aktuelle Gold-Rally den Goldminenbetreibern die Gelegenheit zu zeigen, wie viel Liquidität sie unter leicht besseren Bedingungen an den Goldmärkten erwirtschaften könnten. Die Betriebskosten im Bergbau seien in der Regel ziemlich fest, insbesondere in einem Umfeld mit niedriger Inflation, wie man es derzeit vorfinde. Falls die Goldpreise also für den Rest des dritten Quartals über USD 1.400/oz bleiben würden, dürften die Ergebnismeldungen der Goldminenbetreiber im September und Oktober einen robusten freien Cashflow ausweisen.



Falls der Goldpreis schwächele, sollten die meisten Goldminenbetreiber ihr Augenmerk allerdings weiterhin auf eine verbesserte Kostenstruktur ihres Betriebs, auf Schuldentilgung und eine Rationalisierung der Unternehmensteile legen. Diese Rationalisierungsbemühungen dürften nach Einschätzung der Experten zu einem höheren künftigen Leistungspotenzial führen. Ihrer Analyse zufolge würden sich die Unternehmensleitungen zunehmend darauf konzentrieren, die Gewinnspanne aus den höheren Goldpreisen in freien Cashflow umzuwandeln und diesen in potenziell höherrentierlichen Projekten wiederanzulegen oder über Dividenden an die Aktionäre zurückzugeben. (Ausgabe vom 01.08.2019) (02.08.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Anlegerstimmung gegenüber Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) schlug im Juni ins Positive um und trieb den Goldpreis in US-Dollar im Juli auf ein Sechsjahreshoch, so Steve Land von der Franklin Equity Group.Daher herrsche in der Branche die gespannte Erwartung, dass die Unternehmensgewinne von Goldminenbetreibern im dritten Quartal, sofern der Preis so bleibe, eine Rückkehr zur Erwirtschaftung robuster Liquidität anzeigen könnten.Als langfristig orientierte Anleger würden die Experten keine gesonderten Prognosen über die kurzfristige Richtung des Goldpreises oder über die etwaige Dauer der aktuellen Rally abgeben. Sie würden jedoch für Gold und Goldminenbetreiber potenziell stützende Marktkatalysatoren erkennen.Katalysator 1: Zunehmende Erwartungen auf eine Lockerung der GeldpolitikDer strategische Schwenk der Zentralbanken weltweit von einer geldpolitischen Straffung hin zu einer Lockerung schien der Hauptauslöser für die vermehrten Käufe der Anleger und den jüngsten Preisanstieg bei Gold zu sein. Niedrigere Zinssätze würden weniger Opportunitätskosten für den Besitz von Gold bedeuten, denn das Metall werfe keine Erträge ab und sei häufig mit Lager- und Versicherungskosten verbunden.Auf ihrer Juni-Sitzung habe die US-Notenbank (FED) ihre Zinssätze unverändert belassen. Sie habe jedoch ihren datengesteuerten Ansatz für geldpolitische Entscheidungen betont und darauf hingewiesen, dass die Argumente für niedrigere Zinsen ihrer Meinung nach stärker würden. Dies habe ausgereicht, um die Markterwartungen zu drehen, und die meisten Beobachter würden nun 2019 mit einer Zinssenkung der FED rechnen. Dies wäre die erste Senkung seit mehr als zehn Jahren.Katalysator 2: Geopolitische SpannungenEin weiterer Grund, warum die Anleger in großer Zahl in Gold strömen würden, sei die mögliche Absicherung gegen die zunehmende geopolitische Unsicherheit. Gold sei nicht an ein bestimmtes Land oder Wirtschaftssystem gebunden. Dies mache es derzeit besonders attraktiv.