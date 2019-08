Der Integrationsprozess laufe in allen Ländern erfolgreich und habe positive Effekte gezeigt: Das über den Bankversicherungsvertrieb erwirtschaftete Prämienvolumen sei um acht Prozent auf 675 Millionen Euro gesteigert worden (Lebensversicherung um rund sieben, Nichtlebensversicherungen um rund zwölf Prozent). Insgesamt habe das Neugeschäft über den Bankenvertrieb um über 13 Prozent zugelegt. Die VIG-Konzerngesellschaften würden derzeit mit der Erste Group und den Sparkassen in elf Ländern (Österreich, Tschechien, Ungarn, Slowakei, Kroatien, Rumänien, Serbien, Montenegro, Nordmazedonien, Slowenien und Bosnien-Herzegowina) kooperieren.



Langfristige Kooperation



Im Vorjahr habe die VIG die Gesamtheit an der Mehrheitsbeteiligung Sparkassen Versicherung (S Versicherung) erworben und mit der VIG-Tochter Wiener Städtische fusioniert. Der Lebensversicherungsriese S Versicherung sei der traditionelle Versicherungspartner von Erste Bank und Sparkassen und habe auch weiterhin einen langfristigen Kooperationsvertrag mit den Banken des Sektors.



Was die Gesamtjahresziele der VIG betreffe, sollten diese laut Stadler auf jeden Fall erreicht werden - trotz der gegenwärtigen Abkühlung der globalen Konjunktur sowie der zunehmenden Eskalation von Handelssanktionen und geopolitischen Konflikten.



Insbesondere gehe Stadler von einem stärkeren Wachstum für die wichtigen CEE-Märkte aus. "Auch das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche erwartet eine geringere Abkühlung der Konjunktur in dieser Region und revidierte die Wachstumsprognosen für die Mehrheit der Länder nach oben", so Stadler im Halbjahresbericht.



Die Vienna Insurance Group (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wien: VIG) ist eine der führenden internationalen Versicherungen in Zentral- und Osteuropa. Das Unternehmen bietet innovativen, hochwertigen Versicherungsschutz bei individueller Beratung und umfangreiche Serviceleistungen in den Bereichen Lebens- und Nichtlebensversicherungen an. Abgedeckt werden dabei über die verschiedenen Tochtergesellschaften die unterschiedlichsten Versicherungsfälle wie Kfz, Unfall, Berufsunfähigkeit, Pflege, Hausrat, Krankheit, Reise oder Rechtschutz und Lebensversicherungen. Für Geschäfts- und Privatkunden gibt es jeweils spezielle Produkte und Angebote, die auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. (28.08.2019/ac/a/a)







Wien (www.aktiencheck.de) - Vienna Insurance Group im ersten Halbjahr stark gewachsen - AktiennewsDie größte österreichische Versicherungsgruppe Vienna Insurance Group (VIG) (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wien: VIG) hat im ersten Halbjahr ihre Prämieneinnahmen um sechs Prozent gesteigert, so die Experten von FONDS professionell.Unter anderem mache sich die Kräftigung des Bankenvertriebs bemerkbar.Die Vienna Insurance Group (VIG), gemessen am Marktanteil von rund 22,6 Prozent der größte Versicherungskonzern des Landes, habe im ersten Halbjahr 2019 deutlich mehr an Prämien eingenommen als im Jahr davor. Das Volumen habe um rund sechs Prozent auf 5,4 Milliarden Euro zugelegt. Wachstumstreiber gewesen seien vor allem das Sachversicherungsgeschäft, die Kfz-Kaskoversicherung und die Krankenversicherung, wie die VIG mitteile.Bulgarien, Polen und Baltikum würden sich stark entwickelnHervorgehoben würden insbesondere die Prämienzuwächse in den Ländern Bulgarien (Plus 42,9 Prozent) und Polen (plus 19,5 Prozent) sowie im Baltikum (plus 33 Prozent). Insgesamt seien die Konzerngesellschaften in der CEE-Region organisch solide um 4,1 Prozent (bereinigt um die Erstkonsolidierungen von Gesellschaften in Polen, dem Baltikum und in Bosnien Herzegowina) gewachsen. Sorgenkinder würden Rumänien, Türkei und Georgien bleiben, wo es keine Prämiensteigerungen gegeben habe.Beim Ergebnis vor Steuern habe es ein hohes Plus von 10,5 Prozent auf 257 Millionen Euro gegeben. Allerdings sei hier zu berücksichtigen, dass die Zahlen des ersten Halbjahres 2018 durch den einmaligen Effekt von Firmenwertabschreibungen in Rumänien stark belastet gewesen seien.Einige Arbeit habe Konzernchefin Elisabeth Stadler angesichts der hohen Combined Ratio vor sich. Diese habe bei 96,4 Prozent nahezu auf Vorjahresniveau (96,3 Prozent) gelegen. Das sei klar über der angestrebten Zielgröße, die bei 95 Prozent liegen sollte. Belastend hätten sich heuer Schneedruckschäden und der Sturm "Eberhard" auf die Schadenquote ausgewirkt. "Dies belegt, dass wir neben all den Initiativen zur Sicherstellung neuer Wachstumspotenziale unser Augenmerk auf die Optimierung des Geschäftsmodells - und hier sowohl auf die Schaden- als auch Kostenseite - legen müssen", so Stadler.Zukünftige Wachstumspotenziale sehe Stadler laut Halbjahresbericht vorrangig in den Bereichen Krankenversicherung, Bankenvertrieb, Rückversicherung, KMU und Assistance. In einer Aussendung betone das Unternehmen vor allem die Wichtigkeit des Bankvertriebs. Dieser solle im Rahmen des strategischen Arbeitsprogramms "Agenda 2020" weiter vorangetrieben werden. Vor allem der Ausbau des Nichtlebensgeschäfts im Rahmen der Kooperation mit der Erste Group stehe hier im Fokus.Positive Entwicklung der BankenschieneDafür seien die lokalen Allspartenversicherer mit den auf Bankvertrieb spezialisierten Lebensversicherungsgesellschaften der Gruppe verschmolzen worden. Die letzte dieser Fusionen sei Anfang Januar 2019 planmäßig in der Tschechischen Republik abgeschlossen worden, heiße es.