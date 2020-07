Dr. Ghadir Cooper: Im Zusammenhang mit der globalen Abschottung, die bewirkte, dass mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten und Videoanrufe persönliche Meetings ersetzt haben, hat die Migration von Unternehmen in die Public Cloud diesen langfristigen säkularen Trend beschleunigt. So ist zum Beispiel die Nachfrage nach den WorkSpaces von AWS, die Unternehmen dabei unterstützen, ihr Büronetzwerk und ihre Softwareressourcen entfernten Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen, während der Pandemie stark angestiegen. Auch Microsoft kündigte einen Nachfrageschub für seine Cloud-basierten Dienste und die damit verbundene Infrastruktur an. Andere in der Cloud angesiedelte Unternehmen meldeten ein ähnliches Wachstum in diesem Zeitraum – so verdoppelte sich die Nutzung von WebEx in Nord- und Südamerika und die Videokonferenz-App von Zoom meldete im März einen Anstieg der Nachfrage um das Sechsfache.



Die Tech-Welt besteht aber nicht nur aus dem Kommunikationssegment.



Dr. Ghadir Cooper: Neben Cloud-Unternehmen sehen wir auch Chancen in verwandten Unternehmen, die in der Lage sind, von diesem Wachstum zu profitieren. Dazu gehören zum Beispiel die Unternehmen, die Internetsicherheit für Rechenzentren anbieten, sowie Anbieter von Halbleitern, die die wichtigsten Infrastrukturkomponenten der öffentlichen Cloud darstellen. Zudem hat sich der langfristige Trend der Digitalisierung auch in der Konsumwelt beschleunigt. Eines der allgegenwärtigen Beispiele dafür ist der E-Commerce, der dank der Zunahme des Internet- und Smartphone-Zugangs für Verbraucher und der Kostenvorteile für Online-Händler weltweit enorm an Dynamik gewonnen hat.



Bemerkenswert ist, dass sich dieser Trend - zusammen mit einem damit verbundenen Anstieg digitaler Bezahlvorgänge - inmitten der globalen Abschottung beschleunigt, da ein sehr großer Teil der Welt derzeit über das Internet einkauft. In vielerlei Hinsicht ist das gegenwärtige Umfeld und der Übergang zu einem Leben und Arbeiten in der Distanz sozusagen ein Beweis für das Konzept und gibt einen starken Hinweis darauf, wohin sich die Konsummuster entwickeln, da viele dieser neuen Verhaltensweisen über den Lockdown hinaus Bestand haben dürften. Als Bottom-up-Investoren suchen wir nach Unternehmen, die sich diese Trends zunutze machen und/oder den Wandel ermöglichen.



Wie gehen Sie dabei vor?



Dr. Ghadir Cooper: Um solche Unternehmen zu finden, verfolgen wir bei Barings eine GARP-Strategie (Growth at a Reasonable Price), was für Wachstum zu einem angemessenen Preis steht. Bei jedem Unternehmen, in das wir investieren, untersuchen wir, ob und inwieweit ein Unternehmen über die Managementstruktur und die Bilanzstärke verfügt, um die Chancen effektiv zu nutzen, und welchen besonderen Wettbewerbsvorteil es bietet. Wir bewerten auch das potenzielle Wachstum eines Unternehmens, indem wir seine Gewinne über einen längeren Zeithorizont von fünf Jahren prognostizieren, wodurch wir beurteilen können, ob die aktuellen Bewertungen das wahre Potenzial des Unternehmens für die Zukunft widerspiegeln. (17.07.2020/ac/a/m)





