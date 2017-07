Linz (www.aktiencheck.de) - Nachdem das polnische Parlament am Donnerstag das Umstrittene Gesetz über das Verfassungsgericht verabschiedet hatte, verschlechterte sich die Stimmung gegenüber Polen deutlich, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Europäische Kommission (die bereits eine Rechtsstaatlichkeitsprüfung eingeleitet habe) habe Polen mit Sanktionen gedroht. Entsprechend habe der Polnische Zloty (PLN) Ende voriger Woche zu leiden gehabt. Etwas überraschend habe gestern Präsident Andrzej Duda angekündigt, sein Veto gegen das Gesetz einzulegen. Der Zloty habe kurz darauf einen Teil Verluste von den letzten Tagen wieder wettmachen können. Die Weiterentwicklung von EUR/PLN werde kurzfristig von politischen Diskussionen abhängen. Längerfristig könnte der PLN etwas langsamer als die anderen CEE-Währungen CZK (Tschechische Krone) und HUF (Ungarischer Forint) aufwerten. (25.07.2017/ac/a/m)





