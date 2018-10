XETRA-Aktienkurs Vestas-Aktie:

57,86 Euro +0,38% (01.10.2018, 12:55)



Tradegate-Aktienkurs Vestas-Aktie:

57,54 Euro -1,17% (01.10.2018, 14:05)



Vestas-Aktie Aktienkurs an der Börse in Kopenhagen:

428,80 DKK -1,29% (01.10.2018, 14:22)



ISIN Vestas-Aktie:

DK0010268606



WKN Vestas-Aktie:

913769



Ticker-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



Kurzprofil Vestas Wind Systems:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS, Nasdaq OTC-Symbol: VWSYF, Kopenhagen: VWS.CO) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer 1 der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (01.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse des Analysten Akash Gupta von J.P. Morgan Securities:Akash Gupta, Aktienanalyst von J.P. Morgan Securities, vertritt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von Windanlagenbauer Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol Kopenhagen: VWS.CO) nur noch eine neutrale Haltung.Die Analysten von J.P. Morgan Securities sind der Auffassung, dass die vollen Auswirkungen der US-Zölle auf die Margen nachteiliger seien als ursprünglich angenommen.Analyst Akash Gupta befürchtet, dass die Preise für Windturbinen im Rest dieses Jahres weiter sinken könnten.Die Aktienanalysten von J.P. Morgan Securities stufen in ihrer Vestas-Aktienanalyse den Titel von "overweight" auf "neutral" zurück und reduzieren das Kursziel von 500,00 auf 450,00 Dänische Kronen.Börsenplätze Vestas-Aktie: