Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Vestas-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Vestas-Aktie:

159,30 EUR +4,42% (11.03.2021, 16:52)



ISIN Vestas-Aktie:

DK0010268606



WKN Vestas-Aktie:

913769



Ticker-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



Kurzprofil Vestas Wind Systems:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS, Nasdaq OTC-Symbol: VWSYF, Kopenhagen: VWS.CO) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (11.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Windanlagenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol Kopenhagen: VWS.CO) unter die Lupe.Die Erholung der Green-Tech-Aktien setze sich am Donnerstag fort. Auch die Vestas-Aktie könne sich weiter von den jüngsten Tiefs lösen. Doch der Windanlagenbauer müsse auch eine Hiobsbotschaft verkraften, denn Vestas sei seine Position als Weltmarktführer los und nur noch die Nummer 3 in der Branche.Laut BloombergNEF (BNEF) sei 2020 insgesamt weltweit so viel neue Windkraft installiert worden wie noch nie. Um knapp 60 Prozent sei die installierte Leistung demnach auf 96,3 Gigawatt gestiegen. Vor allem in China und den USA werde der Ausbau massiv vorangetrieben, während in Deutschland der Negativtrend anhalte. 94 Prozent der Turbinen seien Onshore-Installationen gewesen, lediglich sechs Prozent seien auf den Offshore-Markt entfallen.Veränderungen habe es laut BNEF im Ranking der Turbinenbauer gegeben. Vestas sei mit 12,4 Gigawatt nur noch die Nummer 3. Neuer Weltmarktführer sei demnach General Electric mit 13,5 Gigawatt, dahinter folge Goldwind aus China mit 13,1 Gigawatt. Siemens Gamesa folge auf Rang 5 mit 7,7 Gigawatt. Im Offshore-Sektor habe Siemens Gamesa aber mit 1,9 Gigawatt die Spitzenposition verteidigt, hier sei Vestas auf Platz 7 abgerutscht.Für Anleger gilt nun: Dabei bleiben und auf eine weitere Erholung setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.03.2021)