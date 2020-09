Tradegate-Aktienkurs Vestas-Aktie:

Kurzprofil Vestas Wind Systems:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS, Nasdaq OTC-Symbol: VWSYF, Kopenhagen: VWS.CO) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (20.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol Kopenhagen: VWS.CO)unter die Lupe.Erneuerbare Energien seien nach wie vor en vogue. Trotz des Rückgangs wegen der Coronakrise seien die Auftragsbücher der Turbinenbauer weiter voll. Das komme an der Börse gut an. Vor allem beim Weltmarktführer Vestas würden die Anleger beherzt zugreifen.Seit dem Corona-Tief im März habe sich die Vestas-Aktie mehr als verdoppelt. Zwar sei auch das dänische Unternehmen wegen der Coronakrise in die roten Zahlen gerutscht. Im Gegensatz zum deutschen Wettbewerber Nordex habe der Konzern zuvor bereits nachhaltig unter Beweis gestellt, dass profitabel gearbeitet und solide Margen eingefahren werden könnten. Sobald die Verwerfungen durch die Krise überwunden seien, dürfte sich das auch schnell wieder in den Zahlen widerspiegeln. Mit einem neuen Auftrag am Freitag sei Vestas mit Kolumbien nun in einen weiteren Markt eingetreten.