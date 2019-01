Börsenplätze Vestas-Aktie:



Kurzprofil Vestas Wind Systems:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS, Nasdaq OTC-Symbol: VWSYF, Kopenhagen: VWS.CO) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer 1 der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (10.01.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol Kopenhagen: VWS.CO) unter die Lupe."Der Aktionär" habe bereits erklärt, dass die Auftragsflut bei Nordex auch im neuen Jahr nicht abreiße. Heute sei der nächste Abschluss vermeldet worden. Noch besser laufe es beim dänischen Wettbewerber Vestas. Aufgrund der starken Nachfrage zeige sich der Vorstand des Windanlagenbauers in Sachen freier Barmittelzufluss deutlich optimistischer. Doch die beiden Charts könnten unterschiedlicher kaum sein.Vestas sei mit Rückenwind ins neue Jahr gestartet. Im abgelaufenen Jahr dürfte der um mehrere Posten bereinigte freie Barmittelzufluss bei etwa 400 Mio. Euro gelegen haben, so die Dänen. Bisher habe das Management lediglich mindestens 100 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Als Hauptgrund der besseren Entwicklung werde ein hoher Auftragseingang genannt. Den kompletten Jahresbericht für 2018 wolle das Unternehmen am 7. Februar vorlegen.Auch bei Nordex stehe der Nachrichtenticker nicht still: Heute habe die Gesellschaft von Vattenfall einen Auftrag über die Lieferung und Errichtung von 13 Turbinen für zwei Projekte in den Niederlanden gemeldet. Auch bei den Norddeutschen seien die Auftragsbücher prall gefüllt.Der Trend bei dem dänischen Wettbewerber zeige dagegen nach oben. Die mehr als zwölfmonatige Konsolidierung sei mit dem Ausbruch über die obere Widerstandslinie bei 457 Dänische Kronen beendet worden.Hält der insgesamt positive Newsflow an, kann die Vestas-Aktie im laufenden Jahr durchaus in Richtung der alten Höchststände aus dem Jahr 2017 bei 632 Dänische Kronen heran laufen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link