22,925 EUR -5,95% (02.05.2022, 10:27)



22,60 EUR -7,38% (02.05.2022, 10:38)



ISIN: DK0061539921



A3CMNS



VWS



VWS



VWSYF



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (02.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) unter die Lupe.Bereits am Sonntag (1. Mai) habe Vestas frische Zahlen für das Q1/2022 publiziert. Im Zuge dessen werde das Unternehmen vorsichtiger bei der Prognose für das laufenden Geschäftsjahr. Die Vestas-Aktie reagiere mit Verlusten und ziehe die Peergroup, zu der auch Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655) zähle, mit nach unten.In Q1 habe Vestas 2,49 Mrd. Euro erlöst und damit 27 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Dänen hätten den Umsatzanstieg allerdings nicht in steigende Gewinne ummünzen können: Beim EBIT vor Sondereinflüssen sei Vestas mit einem Fehlbetrag von 329 Mio. Euro noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht (im Vorjahr Verlust von 78 Mio. Euro).Dem gegenüber stehe ein Rekordauftragsbestand von satten 48,9 Mrd. Euro. Allerdings falle es offensichtlich auch Vestas derzeit schwer, die Order in profitable Umsätze umzuwandeln. Der Rivale Nordex kämpfe seit vielen Jahren mit Margenproblemen.Basierend auf Umsatz- und Gewinneinbußen in Russland und der Ukraine habe Vestas seinen Ausblick korrigiert. Der Jahresumsatz solle sich nun zwischen 14,5 und 16,0 Mrd. Euro bewegen. Zuvor habe der Korridor eine halbe Milliarde höher gelegen. Dafür wolle Vestas beim Service-Umsatz mehr zulegen (Wachstum von zehn statt zuvor fünf Prozent).Die Margenprobleme unter den Turbinenbauern würden sich zusehends auch beim Weltmarktführer Vestas manifestieren. Anleger würden die Aktie um fünf Prozent abstrafen, auch die Anteile von Nordex würden rund drei Prozent nachgeben. Beide Aktien würden sich derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR befinden. Sollte sich der Margen-Gegenwind im Sektor bessern, bleibt Vestas die erste Wahl, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link