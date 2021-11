Börsenplätze Vestas-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Vestas-Aktie:

29,07 EUR -4,19% (22.11.2021, 16:02)



Tradegate-Aktienkurs Vestas-Aktie:

29,43 EUR -3,57% (22.11.2021, 16:16)



ISIN Vestas-Aktie:

DK0061539921



WKN Vestas-Aktie:

A3CMNS



Ticker-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



Kopenhagen-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



NASDAQ OTC-Symbol Vestas-Aktie:

VWSYF



Kurzprofil Vestas Wind Systems A/S:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (22.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Turbinenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) unter die Lupe.Vestas sei am vergangenen Freitag Opfer eines Hacker-Angriffs geworden. Inzwischen fahre der Windkraftanlagenbauer seine IT-Systeme zwar wieder hoch. An der Börse mache sich die Attacke aber bemerkbar, die Vestas-Aktie verliere am Montag vier Prozent und nähere sich wieder den Jahrestiefs.Am Wochenende hätten die Dänen von einem Hackerangriff am Freitag berichtet. Seither sei auch mit externen Spezialisten an der Wiederherstellung der IT-Sicherheit gearbeitet worden, wie der Nordex-Rivale nun am Montag in Aarhus mitgeteilt habe. Vorläufigen Erkenntnissen zufolge seien Teile der internen IT-Infrastruktur betroffen gewesen, aber keine Dritten wie Kunden oder die Lieferketten. Zudem hätten die Produktions- und Service-Teams weiter arbeiten können. Mittlerweile sei mit einem schrittweisen Hochfahren aller IT-Systeme begonnen worden.In den zurückliegenden Monaten hätten die Hacker-Angriffe auf Unternehmen weltweit zugenommen, auch deutsche Konzerne und Kommunen seien betroffen gewesen. Angreifer würden damit oftmals versuchen viel Geld von den Konzernen zu erpressen, damit diese wieder Zugriff auf betroffene Systeme bekommen würden.Angesichts der ohnehin weiter belastenden Margenprobleme komme die Cyber-Attacke natürlich zur Unzeit. Das Chartbild der Vestas-Aktie trübe sich einmal mehr ein.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link