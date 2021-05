Börsenplätze Vestas-Aktie:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS, Nasdaq OTC-Symbol: VWSYF, Kopenhagen: VWS.CO) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (21.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol Kopenhagen: VWS.CO) unter die Lupe.Die Zinsangst habe Green-Tech-Aktien zuletzt schwer zu schaffen gemacht. Gerade die Turbinenbauer seien wegen ihres kapitalintensiven Geschäfts unter Druck gekommen. Doch in den vergangenen Tagen habe der Abverkauf bei Vestas ein Ende gefunden. Mit einem neuen Großauftrag könnten die Dänen nun die Gegenbewegung einläuten.Vestas habe von der französischen Neoen einen Auftrag für ein 157-Megawatt-Projekt in Australien erhalten. Geliefert würden für den Kaban Green Power Hub 28 Turbinen des Typs V 162-5.6 MW aus der EnVentus-Serie. Es sei der erste EnVentus-Auftrag aus der Redion Asien-Pazifik und Australien. Im ersten Quartal 2022 solle die Auslieferung beginnen."Vestas ist stolz, dass durch den Kaban Green Power Hub die weltweite Partnerschaft von Neoen und Vestas nach Australien ausgeweitet wurde", so Purvin Patel, President von Vestas Asia Pacific. "Wir freuen uns, dass Neoen unsere führende Technologie, Markterfahrung und die umfassenden Servicelösungen gewählt hat, um den bestmöglichen Return on Investment für ihr Projekt zu erzielen."Spekulativ ausgerichtete Anleger können auf dem gedrückten Niveau wieder einsteigen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Wer bereits an Bord ist, beachtet unverändert den Stopp bei 27 Euro. (Analyse vom 21.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link