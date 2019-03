Tradegate-Aktienkurs Vestas-Aktie:

Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS, Nasdaq OTC-Symbol: VWSYF, Kopenhagen: VWS.CO) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer 1 der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (14.03.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Windanlagenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol Kopenhagen: VWS.CO) unter die Lupe.Das Papier des dänischen Weltmarktführers im Windanlagenbau habe sich in den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt. Aktuell notiere die Vestas-Aktie knapp unterhalb des Hochs, das im Februar erreicht worden sei. Der Ausbruch stehe aber unmittelbar bevor und diese gute Kursentwicklung werde auch durch starke Geschäftszahlen des Windanlagenbauers untermauert, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.03.2019)Das vollständige Interview mit Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Vestas-Aktie:XETRA-Aktienkurs Vestas-Aktie:74,64 Euro +1,69% (14.03.2019, 16:59)