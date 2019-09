Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Politische Themen spielen erneut eine dominierende Rolle, so Ralf Umlauf von der Helaba.



Sei es das ewig währende Thema "Brexit", bei dem sich nach wie vor keine Lösung abzeichne, obwohl EU-Kommissionschef Juncker mit Boris Johnson verhandelt habe; sei es das Thema Handelskonflikt, bei dem es aktuell immerhin Beruhigungssignale gebe. Hinzugekommen seien am Wochenende die Sorgen vor einer Eskalation am Persischen Golf. Die Ölproduktion Saudi-Arabiens sei von iranisch unterstützten Houthi-Rebellen empfindlich getroffen worden. Mithin habe die durch den sprunghaften Anstieg der Rohölnotierungen verursachte Verunsicherung zum Wochenauftakt für Gewinne an den Rentenmärkten und Druck auf Aktienkurse gesorgt. Die ersten hohen Notierungen hätten sich aber nicht als nachhaltig erwiesen und so stehe der Ölpreis (Brent) noch immer unterhalb des Preisniveaus zur Jahresmitte. Angesichts der weltweit vorhandenen freien Produktionskapazitäten sei ein nachhaltiger Preisanstieg aktuell nicht als wahrscheinlich anzusehen. Sollte der Iran aber die "Ölwaffe" dauerhaft einsetzen, bestünde dieses Risiko.



Aufseiten der Datenveröffentlichungen sei der Blick heute zunächst nach Deutschland gerichtet, denn das Mannheimer ZEW gebe die Umfrageergebnisse des laufenden Monats bekannt. Der Saldo der Konjunkturerwartungen stehe unter guten Vorzeichen, denn das vergleichbare sentix-Barometer sei deutlich gestiegen. Der Saldo der Lagebeurteilungen sei aber nochmals schwächer zu erwarten. Auch dies signalisiere die sentix-Umfrage. In den USA stehe die Industrieproduktion im Kalender. Die Vorgaben seien gemischt. Während die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe laut ISM ein weiteres Mal gesunken sei, habe sich der Arbeitsmarkt solide gezeigt und insbesondere der Index der geleisteten Arbeitsstunden weise auf einen Anstieg der Industrieprodukten im Monatsvergleich hin. Überraschungspotenzial gegenüber der Konsensschätzung machen wir nicht aus, so die Analysten der Helaba. (17.09.2019/ac/a/m)





