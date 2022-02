Zuletzt habe Kreml-Sprecher Dmitri Peskow die Hoffnungen jedoch wieder gedämpft. "Es gibt soweit keine konkreten Pläne dazu", habe er der Agentur Interfax zufolge gesagt. Zudem habe es Berichte gegeben, wonach an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine fünf Menschen getötet worden seien. Auch das mache eine friedliche Lösung der Krise nicht gerade wahrscheinlicher.



Wie sich die jüngsten Auswirkungen auf die US-Börsen auswirken würden, werde sich dann erst morgen zeigen, wenn Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420), S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) & Co den Handel wieder aufnehmen würden. Das neue Elf-Monats-Tief beim DAX in Deutschland gebe allerdings bereits einen Vorgeschmack, dass die Anleger die Entwicklung nicht begrüßen würden. Klar sei aber auch: Berichte über eine mögliche Annäherung könnten die Stimmung auch schnell wieder drehen lassen.



Die Verunsicherung an der Börse sei auch bei den US-Anlegern groß. Das werde sich nach dem Feiertag nicht ändern. Gerade die Ungewissheit, ob es zum Krieg komme oder nicht, dürfte weiter für eine hohe Volatilität sorgen. Anleger würden gute Nerven brauchen und sollten auch etwas Pulver für Nachkäufe trocken halten. (21.02.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Börsen in den USA sind am heutigen Montag geschlossen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Wegen des Presidents‘ Day gebe es für DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) & Co somit keine Impulse von der Wall Street. Aufgrund der politischen Situation bleibe es allerdings auch am Feiertag in den USA spannend. Ein mögliches Gipfeltreffen von US-Präsident Joe Biden mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin werde weiter diskutiert.