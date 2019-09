Tradegate-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

160,04 Euro +0,05% (24.09.2019, 11:24)



NASDAQ-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

USD 175,88 +/- 0,00% (24.09.2019, 15:07, vorbörslich)



ISIN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

US92532F1003



WKN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

882807



Ticker-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VX1



Nasdaq-Ticker-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VRTX



Kurzprofil Vertex Pharmaceuticals Inc.:



Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Krebs. (24.09.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst Michael Yee von Jefferies & Co:Michael Yee, Aktienanalyst von Jefferies & Co, spricht für die Aktien des US-Biotechkonzerns Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) im Rahmen einer Aktienanalyse weiterhin eine Kaufempfehlung aus.Die Dreifach-Kombination von Vertex Pharmaceuticals Inc. zur Therapie bei zystischer Fibrose könnte frühzeitig eine Zulassung erhalten, so die Einschätzung der Analysten von Jefferies & Co.Im kommenden Jahr könnten bis zu sechs neue Programme mit einem Potenzial von 1 bis 5 Mrd. USD zusätzlichem Umsatz zum Tragen kommen. Analyst Michael Yee sieht Spielraum für steigende Konsensprognosen.Vertex Pharmaceuticals steuere in 2020/21 auf einen Wendepunkt zu, da neue Blockbuster ins Blickfeld geraten würden.Börsenplätze Vertex Pharmaceuticals-Aktie:Düsseldorf-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:160,52 Euro -0,57% (24.09.2019, 13:17)