Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Krebs. (07.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) unter die Lupe.Vertex und der Gen-Schere-Player CRISPR Therapeutics (ISIN: CH0334081137, WKN: A2AT0Z) würden ihre Zusammenarbeit vertiefen. So sollten auf Basis des Gen-Editings neue Therapien für die Muskeldystrophie Typ Duchenne (DMD) und die Myotone Dystrophie Typ 1 (DM1) entwickelt werden. Vertex erwerbe dafür Exonics Therapeutics, im Rahmen der Kooperation würden CRISPR Therapeutics 175 Mio. Dollar zufließen. Zusätzliche würden im Erfolgsfall Meilenstein- und Lizenzzahlungen winken. Nachbörslich schoss die CRISPR-Aktie zehn Prozent nach oben - auch Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001) profitiere.Vertex sichere sich für 245 Mio. Dollar Exonics Therapeutics. Damit baue das Unternehmen, welches als führender Anbieter von Medikamenten für Mukoviszidose bekannt sei, sein Engagement im zukunftsträchtigen Bereich der Gen-Schere CRISPR/Cas9 aus."Durch die erweiterte Zusammenarbeit mit CRISPR und die Übernahme von Exonics bringen wir das geistige Eigentum, die Technologien und die wissenschaftliche Expertise zusammen, die erforderlich sind, um eine führende Gen-Editing-Plattform für DMD und DM1 aufzubauen", so Jeffrey Leiden, CEO von Vertex.Auch bei der Vertex Pharmaceuticals-Aktie bleibe DER AKTIONÄR zuversichtlich gestimmt. Anleger sollten an den Papieren in jedem Fall festhalten, Leser liegen bereits knapp 80 Prozent im Plus, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Bei Bayer dagegen empfehle DER AKTIONÄR vorerst weiter von einem Long-Einstieg ab. (Analyse vom 07.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vertex Pharmaceuticals-Aktie: