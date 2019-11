Tradegate-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil Vertex Pharmaceuticals Inc.:



Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Krebs. (22.11.2019/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse des Analysten Edward A. Tenthoff von Piper Jaffray:Laut einer Aktienanalyse rät Analyst Edward A. Tenthoff von Piper Jaffrey Investoren in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) nach wie vor zu einer Übergewichtung.Vertex Pharmaceuticals Inc. habe sich mit den französischen Behörden auf ein Kostenerstattungsverfahren geeinigt, um den Zugang zu Orkambi in der Indikation zystische Fibrose auf jüngere Patientengruppen auszuweiten.Das Abkommen ermögliche nun allen berechtigten CF-Patienten in Frankreich Zugang zu Orkambi und Kalydeco. Die Kosten für die CF-Modulatoren von Vertex würden nun in 21 Ländern erstattet.Die Analysten von Piper Jaffray halten in ihrer Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse am "overweight"-Rating fest sowie am Kursziel von 247,00 USD.