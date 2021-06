Börsenplätze Vertex Pharmaceuticals-Aktie:



Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Krebs.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) unter die Lupe.Vertex Pharmaceuticals habe die Behandlung der Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose (auch bekannt als Zystische Fibrose) revolutioniert. Doch mit dem Abbruch des Entwicklungsprogramms eines großen Hoffnungsträgers bei einer Lebererkrankung würden die Zweifel an der langfristigen Zukunft des Unternehmens wachsen.Am Donnerstag nach US-Börsenschluss habe die Biotech-Gesellschaf ein Update zum Entwicklungsprogramm mit dem Wirkstoff VX-864 zur Behandlung von Patienten mit einem Alpha-1-Antitrypsinmangel kommuniziert. Auf Basis der neuen Daten werde Vertex das Projekt nicht in die späte Entwicklungsphase überführen.Vertex wolle nun weitere "Small Molecules" mit dem Potenzial für "größere klinische Wirksamkeit" im kommenden Jahr in die klinische Phase der Entwicklung bringen.Dass Vertex das Projekt mit VX-864 nicht weiterentwickle, würden Anleger mit einem zweistelligen Kursrutsch quittieren, zur Stunde gebe der Wert rund zwölf Prozent nach und rutsche auf ein neues 52-Wochen-Tief ab.Das Management von Vertex sei nun gefragt. Neue Kooperationen oder kleinere Übernahmen seien denkbar, um die Pipeline langfristig zu stärken. Doch das koste Geld.DER AKTIONÄR findet Vertex nach wie vor interessant, Anleger setzen den Titel auf die Watchlist, so der Experte Michel Doepke. (Analyse vom 11.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link