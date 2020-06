NASDAQ-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

USD 270,85 +2,20% (09.06.2020, 22:00)



ISIN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

US92532F1003



WKN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

882807



Ticker-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VX1



Nasdaq-Ticker-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VRTX



Kurzprofil Vertex Pharmaceuticals Inc.:



Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Krebs. (10.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) charttechnisch unter die Lupe.Zuletzt hätten sie auf die saisonal gute Phase für den Biotechsektor vom 12. Juni bis 31. Juli hingewiesen. Auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends sei der NYSE Arca Biotechnology Index in diesem Zeitraum um durchschnittlich 4,5% gestiegen. Besonders ins Auge steche bei Vertex Pharmaceuticals der Zeitraum von Mitte Juni bis zum 20. Juli, in dem der Titel im Durchschnitt sogar zweistellige Kursgewinne habe verbuchen können. Hervorheben möchten die Analysten zudem die ersten zweieinhalb Wochen ihres Analysezeitraums, denn mit einem Kursplus von 8,87% scheine das Papier über besondere Sprinterqualitäten im Juni zu verfügen. Der beschriebene saisonale Rückenwind stelle insgesamt eine Steilvorlage dar, damit die Vertex Pharmaceuticals-Aktie nach zwei Wochen des Durchatmens den zugrunde liegenden Basisaufwärtstrend wieder aufnehme. Da auch die Relative Stärke nach Levy weiter über dem Schwellenwert von 1 notiere, könnten Anleger in den nächsten Wochen auf ein Wiedersehen mit dem bisherigen Rekordstand bei 295,55 USD hoffen. Unterstützungen bestünden in Form der alten Ausbruchsmarken bei rund 250 USD sowie der 38-Wochen-Linie (akt. bei 229,96 USD), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 10.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:241,10 Euro +2,86% (09.06.2020, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:241,80 Euro +1,24% (10.06.2020, 09:05)