Tradegate-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

141,47 Euro +27,18% (19.07.2017, 15:51)



NASDAQ-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

USD 165,31 +23,72% (19.07.2017, 16:03)



ISIN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

US92532F1003



WKN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

882807



Ticker-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VX1



Nasdaq-Ticker-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VRTX



Kurzprofil Vertex Pharmaceuticals Inc.:



Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Krebs.

(19.07.2017/ac/a/n)

San Francisco (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse der Analystin Liisa Bayko von JMP Securities:Liisa Bayko, Analystin bei JMP Securities, rechnet laut einer Aktienanalyse bei den Aktien des US-Biotechkonzerns Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) nach wie vor mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Ergebnisse der Dreifach-Kombination von Vertex Pharmaceuticals Inc. zur Behandlung von Mukoviszidose-Patienten seien besser ausgefallen als angenommen. Dies gelte sowohl für die Wirksamkeit als auch die Sicherheit.Die Analysten von JMP Securities schätzen den Verbreitungsgrad der Kombi-Therapie in der Spitze auf 90%. Analystin Liisa Bayko erhöht das Kursziel für die Vertex Pharmaceuticals-Aktie von 127,00 auf 200,00 USD.In ihrer Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse halten die Analysten von JMP Securities am "market outperform"-Rating fest.Xetra-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:143,65 Euro +0,32% (19.07.2017, 15:37)