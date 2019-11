Tradegate-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil Vertex Pharmaceuticals Inc.:



Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Krebs. (21.11.2019/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst Do Kim von BMO Capital Markets:Do Kim, Aktienanalyst von BMO Capital Markets, rechnet laut einer aktuellen Aktienanalyse zu den Aktien des US-Biotechkonzerns Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) nach wie vor mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von BMO Capital Markets überarbeiten nach positiven Daten zu CTX001 ihr Bewertungsmodell für Vertex Pharmaceuticals Inc.Die Ergebnisse würden ausreichen um die Wirksamkeit hinreichend zu belegen. Analyst Do Kim geht von einem Spitzenumsatz von 2,4 Mrd. USD und einer 30%igen Erfolgschance aus.In ihrer Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von BMO Capital Markets ihr "outperform"-Rating und heben das Kursziel von 240,00 auf 248,00 USD an.Börsenplätze Vertex Pharmaceuticals-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:195,20 Euro -0,02% (21.11.2019, 11:58)