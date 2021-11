Versorgungsengpässe seien derzeit in allen Ländern verbreitet. Besonders betroffen sei die Fahrzeugproduktion, da es weltweit an Halbleiterchips mangele. Der Einbruch habe auf einigen Märkten einen starken Preisanstieg ausgelöst. Und auch die Nachfrage sei in jüngster Zeit zurückgegangen, was offenbar auf den angebotsbedingten Rückgang zurückzuführen sei.



Einen deutlichen Nachfrageüberhang gebe es auch auf den Rohölmärkten. Das Angebot steige zwar seit Mitte 2020 an, allerdings nicht so schnell wie die Nachfrage. Das Angebot passe sich zudem langsamer an als im Abwärtstrend während des Lockdown. "Wir gehen jedoch davon aus, dass in diesem Fall freie Kapazitäten vorhanden sind, damit das Angebot mit der Nachfrage Schritt halten kann. Daher erwarten wir, dass der massive Anstieg der Rohölpreise gegenüber dem derzeitigen Niveau begrenzt ist und von kurzer Dauer sein könnte", so Schrüfer. Auch andere Rohstoffmärkte scheinen unter einem Nachfrageüberhang zu leiden, da die Preise bis vor kurzem im Jahr 2021 stark angestiegen seien. Angesichts der Verlangsamung des chinesischen Wachstums und der Importe, dürfte der Preisdruck jedoch allmählich nachlassen. In jedem Fall würden die aktuellen Entwicklungen eines sehr deutlich zeigen: Die Abwärtsrisiken für das Wachstum und der Aufwärtsdruck auf die Inflation würden zunehmen. Angesichts des jüngsten Preisanstiegs bei Erdgas sei ein weiterer erheblicher Anstieg der Inflation in Europa sehr wahrscheinlich.



Würden die Zentralbanken weltweit auf die durch Versorgungsengpässe verursachte Beschleunigung der Inflation reagieren? "Die Zentralbanken der Schwellenländer und der Industrieländer haben unterschiedlich reagiert, und wir gehen davon aus, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird. Da die Inflationsspitzen in den Schwellenländern noch ausgeprägter sind als in den Industrieländern und die Gefahr besteht, dass sich die Inflationserwartungen nicht verankern, haben viele Zentralbanken in den Schwellenländern in den letzten Monaten einen Straffungszyklus eingeleitet. In den Industrieländern hingegen werden sich die Zentralbanken unserer Meinung nach weiterhin auf die Wachstumserwartungen konzentrieren, solange der aktuelle Inflationsanstieg nicht strukturell zu werden droht. Sie werden ihre Pläne zur Normalisierung der Politik nicht ändern, sobald die Covid-Krise zunehmend hinter uns zu liegen scheint", so Schrüfer.



"Daher hat die Europäische Zentralbank auf ihrer letzten Sitzung ihren sehr expansiven geldpolitischen Kurs bestätigt. Insbesondere hat sie unterstrichen, dass aus ihrer Sicht eine Zinserhöhung auf absehbare Zeit nicht auf ihrer Agenda steht."



Was die Aussicht für die USA betreffe, so sei zu beachten, dass das BIP-Wachstum in den USA auch für das vergangene Quartal wieder nach unten korrigiert worden sei. Die Prognosen der Atlanta FED seien zu Beginn des dritten Quartals von einem BIP-Wachstum von rund 6% auf Jahresbasis ausgegangen, aber nach einer Reihe von Enttäuschungen bei den Fundamentaldaten, insbesondere beim privaten Verbrauch, seien es nur 2,0% gewesen. Lasse man den Wachstumsbeitrag der Lagerbestände außer Acht, sei der Anstieg noch geringer ausgefallen.



Seien diese jüngsten Anzeichen ein Grund zur Sorge? Dr. Klaus Schrüfer beantworte diese Frage ganz klar: "Unserer Meinung nach nicht. Wir sehen, dass sich die Verlangsamung der Konjunktur zum Teil in Angebotsengpässen widerspiegelt. Dies ist aber eher eine Normalisierung des Warenkonsums, der über den Trend hinaus gewachsen war. In der Tat liegt der Gesamtverbrauch jetzt sehr nahe an dem Niveau, das ohne die Covid-Krise geherrscht hätte. Aus diesem Grund dürfte der Verbrauch ohne weitere fiskalische Anreize weiterhin mit trendähnlichen Wachstumsraten wachsen, die weit unter den zweistelligen Raten der letzten Quartale liegen. Wir erwarten, dass sich die BIP-Wachstumsraten in Zukunft bei einem Tempo von etwa 3% bis 4% stabilisieren werden." (Ausgabe vom 01.11.2021) (02.11.2021/ac/a/m)





Die Entwicklung der Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Mobilität sind für die globalen Aussichten weniger problematisch geworden, so Dr. Klaus Schrüfer, Chief Market Strategist bei Santander Asset Management Deutschland.Für seine Annahme gebe es mehrere Gründe. "Die Fortschritte bei den Impfungen haben sich in den letzten Monaten weltweit erheblich verbessert, und nach unseren Berechnungen werden die meisten Länder bis zum Jahresende einen sehr hohen Anteil ihrer Bevölkerung vollständig geimpft haben. Weltweit ist bei den Covid-Infektionen und den damit verbundenen Todesfällen nun ein deutlicher Abwärtstrend zu verzeichnen", so Schrüfer.In diesem Zusammenhang habe sich jedoch die Erholung der Mobilität in den Industrieländern im letzten Quartal deutlich verlangsamt, während sie sich in den Schwellenländern beschleunigt habe - und die Erholung der globalen Mobilität wieder anführe. "In jedem Fall verlieren auch die Veränderungen in der Mobilität an Bedeutung für das globale Wirtschaftswachstum und sind nur noch für ein paar Volkswirtschaften aussagekräftig, zum Beispiel für Indien, das sich wirtschaftlich erst im dritten Quartal wieder erholt hat, oder Thailand und Malaysia, wo die Wirtschaft deutlicher gelitten hatte", erkläre Schrüfer.