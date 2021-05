Bild: Insbesondere mithilfe von ETFs können langfristig attraktive Renditen mit vergleichsweise überschaubarem Risiko erzielt werden. Bildquelle: Tumisu via pixabay.com

Der Schritt zu den Aktien

Besteht grundsätzlich eine gewisse Offenheit gegenüber riskanteren Anlagemöglichkeiten kann der erste Blick in Richtung verschiedener großer Unternehmen gerichtet werden, die an einer Börse gelistet sind. Auf diese Weise kann der jeweilige Anleger einen soliden Eindruck davon gewinnen, wie der Aktienkauf als solches überhaupt abläuft beim Broker oder der Bank.



Nicht zuletzt bietet es sich durchaus an, vor dem Kauf einer Aktie die Neuigkeiten rundum das jeweilige Unternehmen aufzunehmen. Wird ein Unternehmen womöglich von professionellen Analysten als potenziell gute Kaufmöglichkeit angedeutet oder sorgen andere gute Neuigkeiten dafür, dass die Aktie sicher erscheint?



Auf der anderen Seite können mithilfe eines Überblicks über die Neuigkeiten des Unternehmens ebenso potenzielle Schwachstellen gefunden werden, die womöglich erst vor Kurzem ans Licht gekommen sind. Schlechte News drücken oftmals schnell und kräftig auf den zugrunde liegenden Aktienpreis – selbst möchte man dann ungern kurz vorher eingestiegen sein.



ETFs - das etablierte Mittel der Wahl

Wem Investments mit Einzelaktien zu heiß erscheinen, der kann mithilfe der sogenannten ETFs ein solides Mittelmaß zwischen Risiko und Chance auffinden. Die "Exchange Traded Funds" agieren als passive, börsengehandelte Fonds. Sie werden im Gegensatz zu normalen Investmentfonds nicht aktiv von professionellen Mitarbeitern angepasst auf etwaige neue Faktoren, die den Verlauf des Fonds verändern könnten. Damit einhergehend werden bei ETFs nur ein Bruchteil der ansonsten aufkommenden Gebühren fällig - und das kommt direkt dem jeweiligen Anleger zugute.



In der Praxis konnte sich herausstellen, dass passend ausgewählte ETFs ein oftmals größeres Erfolgspotenzial vorweisen konnten als zahlreich professionell geführte Investmentfonds.



Im Zuge des eigenen Aufbaus des perfekten ETF-Depots lassen sich im Übrigen zahlreiche verschiedene Versionen von ETFs einbringen. Neben konkreten Indexfonds, die darauf ausgerichtet sind, bestimmte Indizes (beispielsweise den DAX) nachzubauen, lassen sich auch ETFs im Bereich der erneuerbaren Energien, der künstlichen Intelligenz, der emissionsneutralen Unternehmen und vielen weiteren Themenbereichen auffinden. Unter anderem auch im Bereich verschiedener Rohstoffe (Edelmetalle und weiteres) lassen sich ETFs finden, wobei hierbei genau genommen der Begriff des ETCs (Exchange Traded Commodities) herangezogen wird.









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Wille zum Aufbau des eigenen Vermögens besteht bei den allermeisten. Doch wie lässt sich ein geeigneter Weg finden, um dieses Vorhaben erfolgreich in die Tat umzusetzen? Deutlich wird bei ersten Recherchen schnell, dass sich verschiedene Möglichkeiten finden lassen, die sich für einen solchen Zweck eignen.Neben mitunter sehr langfristigen Mitteln in Form von Immobilienanlagen oder auch Anleihen finden ebenfalls Einzelaktien Erwähnung. Folglich stellt es sich als empfehlenswert heraus, sich mit denjenigen Anlagemöglichkeiten zu befassen, welche den größtmöglichen Nutzen aus der derzeitigen Situation herausholen können. Mit dem Blick auf die anhaltende Niedrigzinsphase bieten sich demnach unter anderem Aktien an, um lukrative Durchschnittsrenditen erzielen zu können.Ein solches Hin und Her der Aktienkurse ist jedoch nicht für jeden das geeignete Mittel der Wahl. Schnell zur Nervosität neigende Personen könnten sich mitunter unter Stress gesetzt fühlen, wenn an einigen Tagen der Wochen oder gar länger rote Veränderungszahlen im Portfolio zur Schau stehen. Eher konservative Charaktere sollten sich dahin gehend damit befassen, ob Aktien & Co. die richtigen Varianten sind, um den eigenen Vermögensaufbau zu betreiben, ohne währenddessen die Nerven zu verlieren.