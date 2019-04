In Asien sei Japans Notenbanksitzung am Donnerstag der Termin, auf den die Börsen blicken würden. An japanischen Daten stünden der Arbeitsmarktbericht an, die Industrieproduktion sowie die Einzelhandelsumsätze, jeweils für März. Und in China würden die Industriegewinne in diesem Monat veröffentlicht.



München (www.aktiencheck.de) - Während nächste Woche in Deutschland die Quartalszahlensaison anläuft und in den USA so richtig auf Touren kommt, sind außerhalb der USA nur relativ wenige wichtige Konjunkturdaten zu erwarten, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Aus deutscher Sicht sei dies klar das ifo-Geschäftsklima: "Nach einem halben Jahr nur mit Rückgängen und der Stabilisierung im März wäre eine Erholung des Ifo-Geschäftsklimas eine wichtige Bestätigung für die jüngste DAX-Rally", habe Robert Greil gesagt. Der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers weiter: "Tatsächlich deutet die leichte Verbesserung der Einkaufsmanagerstimmung im April auch eine weitere Erholung des ifo-Geschäftsklimas an." Greil weiter: "Aus China kommen endlich wieder vermehrt bessere Daten. Sie sollten der deutschen Exportwirtschaft Mut machen."Auch in der Eurozone habe die wichtigste Veröffentlichung dieser Woche mit Stimmung zu tun, und zwar beim privaten Konsum: das Verbrauchervertrauen für April erfahre man am Dienstag. In den USA stünden zu Wochenbeginn einige Immobilienmarktdaten auf der Agenda, bevor am Mittwoch die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter im März folgen würden. Am Donnerstag komme dann die mit Spannung erwartete erste Schätzung des Bruttoinlandsproduktes im Startquartal 2019, bevor am Freitag das finale Michigan-Verbrauchervertrauen im April die Berichtswoche abschließe.