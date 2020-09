Diesen Forschungsarbeiten zufolge würden diese beiden Probleme für noch größere Unsicherheit als der Klimawandel sorgen. Die Bekämpfung des Klimawandels sei jedoch nach wie vor sehr wichtig, weil dieser auf der Rangliste der unmittelbar zu einem Verlust von Biodiversität führenden Faktoren weit oben stehe und die negativen Auswirkungen, die andere Faktoren - wie zum Beispiel Landnutzungsänderungen - auf die Natur hätten, zunehmend verstärke.



Darüber hinaus bedeute der Verlust von Biodiversität ein systemisches Risiko, dessen sich Anleger bewusst werden sollten. Wenn wir an der Schwelle zum sechsten massenhaften Artensterben stehen, besetzen Unternehmen und Aufsichtsbehörden eine sehr wichtige Rolle im Hinblick auf einen Paradigmenwechsel, wer für die durch "business as usual" verursachten Effekte bezahlen wird, so die Experten von ROBECO.



Viele Anleger würden sich derzeit auf den Klimawandel und die Entwicklung von Kennzahlen für die Messung, Steuerung und Überwachung von mit dem Klimawandel verbundenen Risiken und Chancen in ihren Portfolios konzentrieren. Die Beweise dafür, welche große Auswirkungen der Verlust von Biodiversität weltweit haben werde, nähmen zu. Daher sollten größere Anstrengungen unternommen werden, zu messen, wie sich Investmentportfolios auf diesen Prozess auswirken würden.



In den Niederlanden würden bereits mehrere Investoren unter der Führung der ASN Bank im Rahmen der Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF) zusammenarbeiten, um entsprechende Kennzahlen zu entwickeln. Das Ziel: Ein Rahmenkonzept für Finanzinstitute zu entwickeln, mit dem sie die Auswirkungen ihrer Portfolios auf die Biodiversität für verschiedene Assetklassen abschätzen und dieses Problem angehen könnten.



Wir haben in diesem Jahr den Erhalt von Biodiversität als Engagement-Thema aufgegriffen, so die Experten von ROBECO. So würden Landnutzungsänderungen zu den Faktoren gehören, die maßgeblich zum Verlust von Biodiversität beitragen würden, und oft im Zusammenhang mit der Produktion von Agrarrohstoffen stünden. Bei ihrer aktiven Einflussnahme würden sich die Experten von ROBECO deshalb auf die Folgen der Abholzung für die Biodiversität konzentrieren, die mit den fünf risikoreichen Agrarrohstoffen Kakao, Naturkautschuk, Soja, Rindfleisch und Tropenhölzer/-zellstoff einhergehe.



In diesem Zusammenhang seien den Experten von ROBECO vor allem fünf Punkte wichtig. Bei den ersten drei Engagement-Zielsetzungen gehe es um Umweltmanagement. Die Experten würden Zusagen, auf jede weitere Abholzung zu verzichten, der Beurteilung von Auswirkungen auf die Biodiversität, dem Erhalt und der Wiederherstellung von Flora und Fauna und Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft in den Fertigungsanlagen von Unternehmen einen großen Wert beimessen. Beim vierten Ziel gehe es um Publizität, Zertifizierung und Nachverfolgbarkeit. Bei der fünften Zielsetzung stünden soziale Aspekte der Produktion dieser Agrarrohstoffe im Fokus, so zum Beispiel die Rechte von Gemeinschaften, Landrechte und Arbeitsrecht. Wir arbeiten auf eine 100-prozentige Nachverfolgbarkeit für Erzeuger und Nutzer der betreffenden Produktionsketten hin, so die Experten von ROBECO. Nur so würden die Auswirkungen auf die Biodiversität entlang der Lieferketten verfolgbar.



Am Freitag, den 25. September, werde auf der 75. UN-Vollversammlung das "Finance for Biodiversity"-Versprechen im Rahmen des Nature for Life Hub initiiert. Organisationen, die dieses Versprechen unterzeichnen würden, würden sich zum Erhalt und zur Wiederherstellung von Biodiversität durch ihre Finanzgeschäfte und Kapitalanlagen verpflichten. Als einer der Unterzeichner rufe ROBECO andere Investoren dazu auf, sich anzuschließen: Mit Unterzeichnung des Versprechens würden sich Finanzinstitute verpflichten, zusammenzuarbeiten, Wissen weiterzugeben, auf Unternehmen Einfluss zu nehmen, Auswirkungen zu beurteilen, Ziele festzulegen und öffentlich über Fortschritte zu berichten. Dazu gehöre ein Plan, der sich auf mehrere Jahre erstrecke und Verpflichtungen und Ressourcen von möglichst vielen Investoren erfordere. (25.09.2020/ac/a/m)







