NYSE-Aktienkurs Verizon-Aktie:

58,18 USD +0,67% (03.05.2021, 20:00)



ISIN Verizon-Aktie:

US92343V1044



WKN Verizon-Aktie:

868402



Ticker-Symbol Verizon-Aktie:

BAC



NYSE-Symbol Verizon-Aktie:

VZ



Kurzprofil Verizon Communications:



Verizon Communications Inc. (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) ist ein weltweit führender Telekommunikationsanbieter in den Bereichen Mobilfunk, Internet und Festnetz. Das Unternehmen zählt zu einem der größten US-amerikanischen Mobilfunkanbieter, mit über 100 Millionen Kunden allein auf dem amerikanischen Mobilfunkmarkt. Das Angebotsspektrum umfasst hier mobile Kommunikationsprodukte und Datendienste für Privat- und Geschäftskunden sowie den Verkauf der entsprechenden Geräte und Accessoires wie Headsets, Bluetooth, Displayschutzhüllen und Akkus. Im Gerätebereich vertreibt Verizon Handys, Smartphones, Tablet-PCs, USB-Modems und Netbooks aller großen Marken wie Apple, Samsung, HTC, Blackberry, LG und Motorola. Der Festnetzmarkt als zweites Standbein des Unternehmens wird mit Telekommunikationsleistungen wie Festnetz-Telefonie, Internetzugängen, Breitband-Video und Datenstreaming und Dienstleistungen im Netzwerk-Bereich versorgt. (03.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Verizon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Telekommunikationsanbieters Verizon Communications (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ)in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienprofi spreche davon, was Verizon falsch gemacht habe. Man habe vor ein paar Jahren zwei Käufe getätigt. Man habe das gekauft, was von AOL übrig geblieben sei. Dann habe man noch Yahoo! dazu gekauft. Verizon habe damit ein schlagkräftiges Medienhaus für 9 Mrd. USD hinzubekommen wollen. Das sei schief gegangen. Jetzt verkaufe man das Ganze an Privatinvestoren für 5 Mrd. USD. Das sei traurig, kommentiere der Börsenexperte. Es ist aber möglich, dass die Verizon-Aktie einen Kursschub sieht, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.05.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Verizon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Verizon-Aktie:48,195 EUR +0,22% (03.05.2021, 20:03)