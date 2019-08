Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Verizon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Verizon-Aktie:

49,50 EUR -0,61% (02.08.2019, 15:31)



NYSE-Aktienkurs Verizon-Aktie:

55,26 USD -0,02% (01.08.2019, 22:02)



ISIN Verizon-Aktie:

US92343V1044



WKN Verizon-Aktie:

868402



Ticker-Symbol Verizon-Aktie:

BAC



NYSE-Symbol Verizon-Aktie:

VZ



Kurzprofil Verizon Communications:



Verizon Communications Inc. (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) ist ein weltweit führender Telekommunikationsanbieter in den Bereichen Mobilfunk, Internet und Festnetz. Das Unternehmen zählt zu einem der größten US-amerikanischen Mobilfunkanbieter, mit über 100 Millionen Kunden allein auf dem amerikanischen Mobilfunkmarkt. Das Angebotsspektrum umfasst hier mobile Kommunikationsprodukte und Datendienste für Privat- und Geschäftskunden sowie den Verkauf der entsprechenden Geräte und Accessoires wie Headsets, Bluetooth, Displayschutzhüllen und Akkus. Im Gerätebereich vertreibt Verizon Handys, Smartphones, Tablet-PCs, USB-Modems und Netbooks aller großen Marken wie Apple, Samsung, HTC, Blackberry, LG und Motorola. Der Festnetzmarkt als zweites Standbein des Unternehmens wird mit Telekommunikationsleistungen wie Festnetz-Telefonie, Internetzugängen, Breitband-Video und Datenstreaming und Dienstleistungen im Netzwerk-Bereich versorgt. (02.08.2019/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Verizon: Zahlen geben Auftrieb - ChartanalyseDer US-Telekommunikationsanbieter Verizon Communications (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) hat die Erwartungen der Börsianer für das abgelaufene Quartal geschlagen, die Aktie kann vorbörslich merklich zulegen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Zahlen: Der US-Telekomkonzern Verizon habe im zweiten Quartal bei Vertragskunden und Gewinn die Analystenschätzungen übertroffen. Im Mobilfunk habe der Konzern die Zahl der Vertragskunden im zweiten Quartal um 451.000 steigern können. Mit dem um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Anteilsschein von 1,23 US-Dollar habe der T-Mobile-US-Rivale leicht über den Erwartungen von Analysten gelegen, die ein unverändertes Ergebnis wie im Vorjahr bei 1,20 US-Dollar erwartet hätten. Der Umsatz sei leicht um 0,4 Prozent auf 32,1 Mrd. US-Dollar zurückgegangen. Am Ende habe ein Gewinn von 4,1 Mrd. US-Dollar nach 4,2 Mrd. US-Dollar vor einem Jahr in den Büchern gestanden. Die Aktie liege vorbörslich 1,5 Prozent im Plus.Kursverlauf: Der Kursverlauf der Aktie seit November letzten Jahres offenbare nach einem vorherigen Aufwärtstrend eine grobe Seitwärtskonsolidierung zwischen 52,28 und 61,58 US-Dollar. Aktuell notiere das Wertpapier etwas unter seinem Mittel knapp oberhalb der Unterstützung von 54,50 US-Dollar, aber unter den gleitenden Durchschnitten EMA 50/200. Dabei habe sich ein untergeordneter Abwärtstrend eingeschlichen, die vorgelegten Zahlen könnten der Aktie jedoch zu einem Sprung auf der Oberseite verhelfen. Für ein kleines Kaufsignal müssten aber noch einige Hürden mehr aus dem Weg geräumt werden, die nicht einfach zu meistern werden dürften. Größere Signale könnten aber erst bei Auflösung der aktuellen Seitwärtsphase in dem Wertpapier von Verizon Communications verifiziert werden.Zunächst freundlich erwartetSpekulative Investoren könnten von sofort an auf einen Kurssprung bis zum untergeordneten Abwärtstrend um 57,50 US-Dollar setzen. Aber erst darüber dürfte sich tatsächlich ein untergeordnetes Kaufsignal zur oberen Begrenzung um 60,70 US-Dollar durchsetzen können. Ein Stopp könne in diesem Szenario um 54,50 US-Dollar angelegt werden.FazitSollten die Quartalszahlen von Verizon zu Beginn des heutigen Handels freundlich aufgenommen werden, bestünde die Möglichkeit eines Kursanstiegs der Aktie bis an 57,50 US-Dollar. Als Verlustbegrenzung werde das Niveau von 54,50 US-Dollar nahegelegt. Für den Anfang sollten noch kleinere Handelsgrößen in Erwägung gezogen werden. (Analyse vom 02.08.2019)