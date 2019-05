In den vergangenen fünf Handelsjahren habe die Aktie von Verizon Communications Inc. kaum erwähnenswerte Trends gezeigt, die sich aus mittelfristiger Sicht gewinnbringend hätten handeln lassen können. Mehrfach hätten sich zwar über einige Wochen anlaufende Trendansätze gezeigt, schnelle Richtungswechsel hätten jedoch entsprechende Trendfolgegedanken regelmäßig zunichte gemacht. Grundlegend habe dennoch eine positive Performance verzeichnet werden können, aus dem 49-USD-Bereich habe der Markt bis zum Schlusskurs des vergangenen Freitags immerhin rund 8 USD Gewinn je Aktie auf ein Kursniveau von knapp 57 USD geschafft - eine Aufwärtstendenz mit zwischenzeitlich diversen Turbulenzen.



Bedingt durch die recht unsauberen Bewegungen der vergangenen Monate und Jahre stelle sich die Aktie von Verizon Communications Inc. nicht zwingend als Wert dar, der mit langfristigen Trendfolgehandlungen versehen werden sollte. Ideen basierend auf Sicht von ein bis zwei Monaten wären jedoch durchaus denkbar und ein interessantes Gewinnpotenzial wäre realistisch. Als charttechnisch interessant und kernunterstützend biete sich der Bereich zwischen 55 USD bis 54 USD an. Kurse oberhalb dieser Marke könnten Möglichkeiten für Käufe bieten und die Zone 61 USD bis 62 USD wäre als realistischer Zielbereich denkbar. Rutsche der Wert jedoch erneut unter 54 USD ab, wäre dies eher ein Zeichen für eine Konsolidierungsphase - Kaufgedanken bekämen einen unangenehmen Beigeschmack und sollten somit zurückgenommen werden.



Fundamentaldaten 2018



Bei der Verizon Communications Inc. werde jeweils zum 31.12. gemäß US-GAAP in US-Dollar (USD) bilanziert. In diesem Zeitraum habe das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 130,863 Mrd. USD erwirtschaftet. In den beiden Vorjahren 2017 und 2016 hätten die Umsätze bei 126,034 Mrd. USD bzw. 125,980 Mrd. USD gelegen.



Der Bereich Wireline habe mit 91,734 Mrd. USD den höchsten Umsatzanteil aufgewiesen. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sei mit 19,623 Mrd. USD angegeben worden. Der Jahresüberschuss sei mit 15,528 Mrd. USD testiert worden. Das Ergebnis je Aktie habe bei 3,76 USD gelegen. Je Anteilsschein habe die Dividende 2,385 USD betragen. Insgesamt liege die Ausschüttungssumme somit bei 9,8 Mrd. USD.



Der Konzern habe für 2018 liquide Mittel in Höhe von 2,745 Mrd. USD ausgewiesen. Das Eigenkapital habe bei 54,710 Mrd. USD gelegen, das gezeichnete Kapital habe bei 429,0 Mio. USD gelegen und die Gesamtverbindlichkeiten seien mit 211,7 Mrd. USD angegeben worden. Die Bilanzsumme habe 264,829 Mrd. USD betragen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2018 144.500 Mitarbeiter beschäftigt. (Analyse vom 13.05.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Verizon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Verizon-Aktie:

50,16 EUR -1,05% (13.05.2019, 09:36)



NYSE-Aktienkurs Verizon-Aktie:

56,91 USD +0,76% (10.05.2019, 22:02)



ISIN Verizon-Aktie:

US92343V1044



WKN Verizon-Aktie:

868402



Ticker-Symbol Verizon-Aktie:

BAC



NYSE-Symbol Verizon-Aktie:

VZ



Kurzprofil Verizon Communications:



Verizon Communications Inc. (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) ist ein weltweit führender Telekommunikationsanbieter in den Bereichen Mobilfunk, Internet und Festnetz. Das Unternehmen zählt zu einem der größten US-amerikanischen Mobilfunkanbieter, mit über 100 Millionen Kunden allein auf dem amerikanischen Mobilfunkmarkt. Das Angebotsspektrum umfasst hier mobile Kommunikationsprodukte und Datendienste für Privat- und Geschäftskunden sowie den Verkauf der entsprechenden Geräte und Accessoires wie Headsets, Bluetooth, Displayschutzhüllen und Akkus. Im Gerätebereich vertreibt Verizon Handys, Smartphones, Tablet-PCs, USB-Modems und Netbooks aller großen Marken wie Apple, Samsung, HTC, Blackberry, LG und Motorola. Der Festnetzmarkt als zweites Standbein des Unternehmens wird mit Telekommunikationsleistungen wie Festnetz-Telefonie, Internetzugängen, Breitband-Video und Datenstreaming und Dienstleistungen im Netzwerk-Bereich versorgt. (13.05.2019/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New YorkBerlin (www.aktiencheck.de) - Verizon-Aktienanalyse von LYNX Broker:Philip Morris von LYNX Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Telekommunikationsriesen Verizon (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) unter die Lupe.Das Unternehmen Verizon Communications Inc. sei ein global führender Telekommunikationsanbieter mit den Hauptsparten Mobilfunk, Internet und Festnetz. Der Konzern sei in mehr als 150 Ländern aktiv und sei am 30. Juni 2000 aus der Fusion von Bell Atlantic und General Telephone & Electronics entstanden. Verizon biete Privat- und Geschäftskunden mobile Kommunikationsdienstleistungen und Datendienste. Außerdem würden neben Smartphones, Tablets und Netbooks weitere Geräte und Accessoires vertrieben. Zusätzliche Dienstleistungen wie Festnetz, Internet, IPTV, Datenstreaming und andere Dienstleistungen im Netzwerkbereich würden zum Leistungsspektrum gehören. Die letzte große Übernahme sei im Jahr 2017 vollzogen worden, als Verizon das operative Geschäft von Yahoo für rund 4,5 Mrd. US-Dollar erworben habe. Das Unternehmen habe 117,9 Mio. Privatkunden, 113,4 Mio. Mobilfunkkunden, 4,4 Mio. FIOS-Video-Service-Verträge und 6,1 Mio. FIOS-Internet-Abonnenten (Glasfasernetzwerk). Insgesamt betreibe Verizon über 1.600 Shops in den USA. Die Netzabdeckung innerhalb der USA liege bei rund 98 Prozent. Der Telekommunikationsriese werde von CEO Hans Vestberg geleitet und habe seinen Sitz in New York.Auszug aus der KonzernstrukturDer Verizon-Konzern sei in zwei Berichtssegmente untergliedert, das Segment Wireless und das Segment Wireline. 69 Prozent der Umsätze würden im Bereich Wireless erzielt, 22,5 Prozent im Bereich Wireline und 8,2 Prozent würden auf den zusätzlichen Bereich Corporate and Other entfallen.Das Segment Wireless umfasse zum Beispiel kabellose Telekommunikationsdienstleistungen und -produkte. Das Mobilfunknetz von Verizon zähle zu den größten der USA und biete eine der höchsten Netzabdeckungen. Die Zielgruppen innerhalb dieses Segments seien sowohl Privat- als auch Geschäftskunden, dazu kämen die US-Verwaltungs- und US-Regierungsbehörden. Das Angebot unterscheide Prepaid- und Postpaid-Angebote.Die Zukunftstechnologien benötigen leistungsfähige Datenautobahnen - 5G lanciertDie gegenwärtigen Netze auf Basis der LTE-Technologie (4G) würden bei vielen Anwendungen bereits deutlich an ihre Grenzen geraten. Doch die Zukunft der Industrie liege in der leistungsfähigen Vernetzung - ob dies Themen wie das Internet der Dinge, das autonome Fahren oder einfach eine erhöhte mobile Datennutzung durch Filme, Streaming oder Videospiele auf dem Smartphone seien. Aus diesem Grund sei ein noch viel leistungsfähigeres Netz notwendig. Mittels der 5G-Technologe seien Spitzenübertragungsraten mit hohen Datenvolumina möglich. Der mobilen Welt seien damit künftig kaum noch Grenzen gesetzt.Verizon mit weltweit ersten 5G-StartschussDetails zur Aktie Verizon CommunicationsDie Aktie von Verizon habe das Handelssymbol VZ und sei an der New Yorker Börse NYSE (New York Stock Exchange) und am NASDAQ Global Select Market gelistet. Die Aktie sei unter anderem Mitglied im Dow Jones, S&P 100 und S&P 500. Insgesamt seien 4,14 Mrd. Aktien ausstehend.Die größten institutionellen Aktionäre seien mit 7,63 Prozent die Vanguard Group und mit 7,25 Prozent die US-Vermögensverwaltungsgesellschaft BlackRock. Auf den weiteren Plätzen würden sich mit einem Anteil von 4,13 Prozent noch Capital Research and Management Company, mit 3,69 Prozent State Street und mit 3,02 Prozent Wellington Management Company (Meldedaten vom 30. April 2019). In den letzten fünf Jahren habe die Aktie um rund 16,5 Prozent an Wert zulegen können, während zum Beispiel der Dow Jones im Vergleichszeitraum um rund 56 Prozent habe zulegen können. Das Wertpapier sei somit ein klarer Underperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 242,38 Mrd. USD. Die Aktien hätten via NYSE in den letzten 52 Wochen 61,58 USD im Hoch und 46,52 USD im Tief gekostet.Aktuelle Aktienanalysen für VerizonSeit Anfang des Jahres 2018 würden sich insgesamt 23 Analysen finden, davon 18 Analysen mit einer Kurszielangabe. Der höchste Wert stamme von der US- Investmentbank Goldman Sachs, die am 23. April 2019 ein Kursziel von 65,00 USD publiziert habe. Den niedrigsten Wert habe die Deutsche Bank ausgewiesen, die am 19. Juni 2018 ein Kursziel von 49,00 USD veröffentlicht habe. Das Durchschnittskursziel der 18 Analysen betrage 56,66 USD. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Kurs von 56,48 USD aus dem Handel an der NYSE gegangen.Langfristige Chartanalyse Verizon-Aktie