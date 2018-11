Wien (www.aktiencheck.de) - Verhaltener Optimismus vor dem G20-Gipfel gab den europäischen Börsen am gestrigen Handelstag etwas Halt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Während vorsichtige Hoffnungen auf einen Durchbruch im Handelsstreit USA/China die europäischen Börsen seitwärts hätten tendieren lassen (DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) -0,09%, EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) +0,06%), seien vor allem die US-Märkte von den Aussagen des FED-Chefs angetrieben worden. Die Andeutung, dass die Zinsen weniger schnell steigen würden, habe die Anleger in Kauflaune versetzt und habe die US-Börsen mit kräftigen Zugewinnen aus dem Handel gehen lassen (Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) +2,50%, S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) +2,30%, NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) +2,95%). Ebenfalls gestiegen seien die US-Lagerbestände für Rohöl, wodurch die Ölpreise abermals unter Druck geraten seien. Das Barrel der Nordseesorte Brent sei dadurch wieder unter die Marke von USD 60 gefallen. Die asiatischen Märkte würden im heutigen Handelsverlauf ein gemischtes Bild zeigen. Die Indikatoren für die europäischen Märkte würden auf einen Handelsstart leicht über den Vortagesniveaus hindeuten. (29.11.2018/ac/a/m)



